台灣高鐵信用卡購票優惠 提早至29天前訂票

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（中央社記者余曉涵台北14日電）台灣高鐵今天宣布，信用卡購票優惠從即日起改為29天前開放訂票，最多可打票價7折。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，台灣高鐵公司與各大銀行合作推出的「信用卡購票優惠」，即日起「標準車廂對號座卡友優惠」預購日期，將由現行發車前4天，大幅開放到發車前29天的各車次，且比照一般對號座車票的預購規定，每逢週五及週六，即可至多預訂4週後至週日車票。

台灣高鐵說，「信用卡購票優惠」提供合作銀行的信用卡卡友，以折抵紅利點數或支付部分費用等方式，享高鐵「標準車廂對號座卡友優惠」以及「商務車廂升等優惠」2種優惠方案。

旅客可透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App「信用卡優惠專區」預訂，或至各車站售票窗口購買。

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台灣高鐵說，調整後旅客均可預購29天內的高鐵車票，同時，部分銀行還提供刷卡滿額免費升等權益，歡迎旅客購票前預先查詢所持信用卡相關高鐵購票優惠並多加利用。

台灣高鐵指出，因各銀行優惠規則不同，優惠專案是由系統先提供優惠票價，後續再由各發卡銀行依個別規定扣抵紅利點數，如紅利點數不足時，發卡銀行將另外收取票價差額或升等費用，敬請旅客於使用「信用卡購票優惠」前，務必事先確認持有足夠的信用卡紅利點數，或有免費的優惠資格，以免影響權益。（編輯：李錫璋）1111014