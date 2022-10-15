中美洲駐台大使傳愛 攜手主播助台東慢飛天使展翅

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）幼幼社會福利慈善基金會今在台東舉辦募款見面與慢飛愛心義賣園遊會，中美洲友邦貝里斯、瓜地馬拉及宏都拉斯駐台大使與代表參與這項公益活動。

東森電視與幼幼基金會關懷弱勢「慢飛天使」0到6歲發展遲緩的孩子，今年來到早療資源不足的台東，東森電視副董事長張璠與氣象主播王淑麗、幼幼台哥哥姊姊一起為慢飛兒打氣，並邀請中美洲友邦大使們成為這次的公益夥伴，希望匯集更多人的愛心與力量，幫助當地的孩童們健康快樂平安長大。

幼幼社會福利慈善基金會發布新聞稿，貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）表示，患難見真情，很榮幸自己能為弱勢孩童盡一份心力，在他們最需要援助時刻，給予即時的愛與關懷。

瓜地馬拉駐台代辦蘇熙（Sussely Sánchez）表示，「美食」對瓜地馬拉或台灣文化都是重要的一環，這次為了活動特別推出2道瓜地馬拉經典巷弄小吃，邀請與會民眾在品嚐美食的同時，也一起做公益幫助小小天使們展翅高飛。

宏都拉斯駐台大使柏戈斯（Harold Burgos，另譯：布羅德）也大力讚揚並支持遲緩兒早療的計畫，並期待未來與幼幼基金會攜手再合作，共同守護慢飛兒的成長路。

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中美洲經貿辦事處主任廖鴻達表示，中美洲駐台大使館長期一直關注台灣社會議題，並以實際行動關懷與協助弱勢團體，如2020年瓜地馬拉駐台大使曾將瓜國手工雕刻蠟燭義賣所得捐贈烏來原民部落的福山國小；今年中美洲經貿辦事處舉辦的「中美洲友邦胖卡環台」活動，大使們更隨同造訪台灣各地偏鄉小學、原住民社區，讓資源較為缺乏地區的朋友，也有機會認識邦交國的文化與美食。

這次透過友邦大使們的熱心響應，希望讓民眾能一起關注慢飛天使早療議題，跟中美洲友邦大使一起給他們鼓勵和支持。（編輯：郭諭儒）1111015