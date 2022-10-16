早安世界》颱風尼莎暴風圈可能擴大 不排除共伴效應今明雨勢最明顯
颱風尼莎暴風圈有擴大趨勢 不排除共伴效應今明雨勢最明顯
颱風尼莎15日下午生成，中央氣象局隨後發布海上颱風警報，涵蓋範圍包括巴士海峽與東沙島海面。尼莎預估將朝西通過巴士海峽，17日不排除外圍環流會跟東北季風在東北部形成共伴效應，16、17日雨勢最大，新竹以北、東半部地區及中部山區有局部大雨或豪雨，東北部及大台北山區更可能有豪雨等級以上雨勢。氣象局指出，尼莎的強度及暴風圈有增強與擴大趨勢，但依目前路徑，發布陸上颱風警報的機率偏低。（看完整報導）
中共20大今登場 CNN：習近平邁向新任期 中國經濟深陷泥淖
中共第20次全國代表大會16日至22日在北京舉行，以此推斷，中共將於23日召開20屆第一次中央委員全體會議，推選出新任的中央政治局常委。20大主席團常委名單15日下午出爐，排名前8位為習近平、李克強等7名現任政治局常委及中國國家副主席王岐山，江澤民、胡錦濤等人則排在第27名以後。CNN報導，習近平可望在中共20大確認延續領導地位，但近年習近平的政策為中國製造出棘手問題，包括在2020年底全面打壓私營產業，並堅持防疫清零政策，重創中國經濟與就業市場。報導指出，在經濟成長遭遇阻礙的此時，習近平須放鬆管制再次推動市場化改革，才能解決問題。（看完整報導）
北京四通橋懸掛反習布條後 滿城遍布「看橋員」遭諷20大新風景
中共20大將登場，北京市海淀區四通橋上13日出現反習近平獨裁及防疫情零政策的抗議布條，中國官方立刻封鎖相關消息。北京隨後並出現「看橋員」駐守在人行天橋、高架公路底下，被當地人戲稱為北京「最新的一道風景線」。儘管發生在繁華地區的四通橋事件在中國境內遭噤聲，但在海外華人圈激起迴響，多所大學出現相關中英對照文宣，也有人號召20大當天前往中國使領館抗議。另外，有中國網友也反映北京推出新的安保措施，例如採買一公尺以上的布料以及油漆，要「實名制」持身分證才能購買。（看完整報導）
日本官方證實 遊戲王作者高橋和希捨身救人溺斃
日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希7月6日在日本沖繩縣海域死亡，日本官方10月14日證實，高橋和希當時是為了救人才會不幸溺斃。根據目擊者等人的說法，高橋屍體被發現的前兩天，因在沖繩恩納村海邊救1名10多歲少女而進入海中，這名少女後來被一起下水救人的美軍救起。官方研判高橋是在救人途中溺水，但顧及獲救少女的心情才一直未對外公布高橋溺斃過程。（看完整報導）
首批俄軍抵白俄羅斯共組部隊 沙烏地供烏克蘭129億人道援助
沙烏地阿拉伯15日宣布向烏克蘭提供4億美元（約新台幣129億元）人道援助，且王儲穆罕默德．沙爾曼與烏克蘭總統澤倫斯基已通過電話。沙烏地在9月出乎意料扮演斡旋角色，促成俄羅斯釋放10名在烏克蘭俘獲的外國人。然而，俄烏戰爭也加劇沙烏地與美國的緊張關係，以沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）大幅減產，可能導致能源價格再度攀升，讓沙烏地面臨華府抨擊。另外，俄羅斯與白俄羅斯軍隊共組聯合部隊，白俄羅斯國防部指出，首批俄軍已抵達白俄，外界關注白俄是否加入俄國入侵烏克蘭的戰局。（看完整報導）
抗疫1000天蔡總統慰勞指揮中心 讚讓世界看見台灣應變危機能力
台灣對抗COVID-19疫情15日邁入第1000天，總統蔡英文至中央流行疫情指揮中心慰勞抗疫團隊並送上象徵「平安」的蘋果表達感謝。她在致詞時說，台灣在這1000天沒有被疫情擊倒，並且讓世界看到台灣應變危機的能力和韌性。她說，防疫工作受到的批評與質疑，政府都虛心接受並深切檢討，但台灣的防疫成績獲得國際肯定，例如在經濟暨發展組織（OECD）重點國家當中的COVID-19致死率第6低、超額死亡全球第3低。（看完整報導）
國家太空中心明年元旦改制擁獨立預算 首季有望發射獵風者衛星
行政院官員15日表示，院長蘇貞昌日前核定「國家太空中心設置條例」自明年1月1日施行，屆時國家太空中心將轉型成為行政法人，擁有獨立預算。國家太空中心主任吳宗信曾指出，台灣今年太空相關預算約新台幣35億元，轉型後將會以每年斥資逾100億發展太空產業的韓國作為追趕目標。同時，太空中心自行設計、製造的獵風者衛星（TRITON）預計在11月進行衛星運送前審查，最快明年第1季發射。（看完整報導）
象鼻國小校舍重建竣工 擁全台最大「祖靈之眼」象徵泰雅族文化
苗栗縣泰安鄉象鼻國小危老校舍重建工程近日竣工，建築師謝伯昌設計之初，花2年時間在部落進行田調訪談，堅持打造象徵泰雅族文化意涵的立體菱形屋頂，呈現全台最大「祖靈之眼」。謝伯昌說，審查過程中多次被要求捨棄立體菱形屋頂設計，還被告知校舍重建最重要是實用安全就好，不用談文化意象，「這在我們學建築的人，是無法接受的」。在他的堅持下，祖靈之眼屋頂雖未能如原始設計百分之百實現，但仍被保留下來，預計11月7日舉辦落成典禮。（看完整報導）
U23世界盃棒球賽賴延峰3.1局飆7K 台灣擊敗德國2連勝
U23世界盃棒球賽台灣隊15日在預賽中與德國隊交手，先發投手賴延峰3.1局僅被敲出1支安打，飆出7次三振、無失分，展現壓制力，率隊以3比0擊敗德國隊拿下2連勝。在接連擊敗哥倫比亞、德國隊後，台灣隊16日將與日本隊交手，派出身高203公分的巨投林振瑋先發，這將是林振瑋首次在國際賽先發，他在興奮之餘希望在場上能夠穩定發揮。（看完整報導）
U18亞青田徑賽 謝元愷跨欄、黃潮鴻標槍雙雙奪金
在科威特舉行的亞洲U18（18歲以下）青年田徑錦標賽捷報頻傳，台灣男子標槍小將黃潮鴻15日在男子標槍決賽以80公尺40打破台灣U18青年全國紀錄奪金，也是全場唯一突破80公尺大關的選手，來自高雄鳳山商工的跨欄好手謝元愷則在110公尺跨欄添金。謝元愷5月曾在法國諾曼地的世界中學生運動會締造生涯最佳的13秒42，改寫高懸21年的大會紀錄，這次在科威特以13秒65輕鬆擊敗馬來西亞與印尼好手奪金。（看完整報導）
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