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AirAsia再飛台灣 吉隆坡年底前復航北高

2022/10/17 13:44
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）亞洲航空AirAsia今天宣布，11月12日復飛高雄-吉隆坡，12月1日復飛台北-吉隆坡。

低成本航空AirAsia今天發布新聞稿表示，2020年3月底因為COVID-19疫情衝擊，AirAsia集團班機陸續停飛至今，疫情前AirAsia在台灣共有14條直飛航線，每週超過88個航班，睽違2年半，AirAsia班機即將再度降落台北桃園與高雄國際機場，帶領台灣旅客探索東南亞。

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AirAsia台北-馬來西亞航線今天開始販售，台北-吉隆坡單程未稅新台幣3230元起，可購買旅行期間為2022年12月1日至2023年3月25日航班。高雄-吉隆坡單程未稅3030元起，可購買旅行期間為2022年11月12日至2023年10月28日航班。

台灣人喜歡的馬來西亞旅遊景點沙巴，也將於今年12月10日復航台灣，即日起至10月23日販售，價格單程未稅也是3030元起。（編輯：張雅淨）1111017

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