台英簽航空安全協議 相互承認民航產品

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部民航局與英國簽署「台英雙邊促進航空安全工作協議」，今天生效，未來兩國航空產品互相輸入無須再逐批審查，解決英國脫歐後，適航管轄權變動衍生民航產品相互承認問題。

民航局發布新聞稿，台英這項協議不僅增進雙方飛航安全合作，也帶動兩國航空產業發展。

民航局表示，協議原本規劃由民航局長林國顯赴英國實地簽署，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及立法院開議考量，改為異地換文辦理簽署，由英國民航局局長毛瑞亞蒂（Richard Moriarty）先於倫敦簽署後，再航郵來台，今天由林國顯於台北完成簽署後生效，為雙方適航合作立下新的里程碑。

民航局說，雙邊航空安全工作協議是國際間民航主管機關透過對於航空產品安全標準、法規及程序進行相互檢視與認可後，所簽署的協議，以促進雙方航空產品及相關零組件交流。

民航局最早於2003年與美國簽訂航空相關產品的雙邊適航協議，與歐盟也在2009年完成航空安全工作協議簽署，並與以色列及巴西等分別簽訂適航合作相關的工作協議。

林國顯指出，英國於2020年12月31日脫離歐盟，民航主管機關也由歐洲航空安全署（EASA）回復為英國民航局（UKCAA），EASA簽發的適航文件，無法再適用於進口至台灣的英國航空產品（例如：空中巴士A350所安裝的勞斯萊斯Rolls Royce發動機相關零組件），這類產品都需經民航局逐批審查核准才能進口，造成英國廠商與台灣的航空公司作業不便。

為解決因適航管轄權變動所衍生的民航產品相互承認問題，民航局自2021年起與英國民航局雙邊協商，敲定工作協議及執行程序的簽署。

林國顯說，由於台灣目前已完成飛機客艙承受高達16g負載的航空座椅研發，及航空貨物運輸所大量使用的航空貨櫃、貨盤與貨網等技術標準件產品，因此，協議過程除明訂雙方飛航安全相關權責及建立相互認可機制外，台灣也成功爭取英國認可台灣技術標準件（TSOA）等航空產品，有助於台灣民航產業開擴國際市場。

林國顯說，台英雙方洽談近2年，共舉行10次視訊工作會議及大量文書交換。過程中，民航局說明台灣完整民航法及相關適航法規、標準及驗證體系與人員資格經驗，並經由台灣的航空產品檢定案例相關紀錄，展現民航局檢定專業能力。

另即便台英洽談期間適逢疫情因素，原本英方需至台灣現地檢視的程序，也在民航局展現完整民航法規架構及過往檢定成果下，讓英方認同台灣檢定執行水準已與歐美並駕其驅，取消派遣專家來台實地審視的規劃，順利推動協議簽署。

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林國顯表示，這次成功將台灣生產的技術標準件（TSOA）產品列入相互認可項目，並取得英國民航局對台灣廠商前已通過歐盟檢定航空產品的直接認可，可避免未來重複驗證，節省台灣航空產品銷往英國所需檢定時間及成本，有效增加台灣技術標準件產品競爭力。

此外，這次協議也將安全資訊分享及飛航安全訓練等納入台英合作項目，並可相互參與飛安調查及進行安全議題合作，對於飛航安全提升甚有助益。（編輯：管中維）1111018