尼莎颱風農損1314萬元 宜蘭占7成最多
2022/10/19 19:02
（中央社記者張雄風台北19日電）行政院農業委員會今天晚間更新111年尼莎颱風農業災情報告。截至傍晚5時止，農業產物及民間設施估計損失計新台幣1314萬元，宜蘭占約7成損失最重；農作物以薑損失287萬元最多。
農委會指出，各縣市農損方面，以宜蘭縣損失923萬元、屏東縣損失172萬元、新北市損失81萬元及苗栗縣損失77萬元較為嚴重。
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農產損失部分，農委會指出，估計損失金額1158萬元，農作物被害面積288公頃，損害程度28%，換算無收穫面積82公頃。受損作物主要為薑，被害面積5公頃，損害程度40%，換算無收穫面積2公頃，損失金額287萬元，其次為甘藍248.9萬元、大豆95.1萬元、二期水稻77.3萬元及其他蔬菜（南瓜等）74.3萬元。
另外，包含林產損失金額總計19萬元，主因林下經濟受損所致；民間設施損失，包含農田流失及埋沒估計損失金額137萬元，主因新北市農田埋沒及流失0.81公頃、宜蘭縣農田埋沒0.7公頃。（編輯：張芷瑄）1111019
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