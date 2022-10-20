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共享電動機車升級 導入高鐵規格抗菌鍍膜

2022/10/20 16:25
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣品牌的共享機車WeMo Scooter今天宣布，為旗下7000多輛電動機車升級導入與高鐵、北捷同步的高規格抗菌鍍膜，新車款加裝手機支架，讓使用者騎得更安心，導航指引更輕鬆。

WeMo（威摩科技股份有限公司）發布新聞稿，宣布服務升級，採用國家級「黃金甲抗菌鍍膜技術」，陸續為全台7000輛共享電機車進行抗菌鍍膜工程，讓使用者安心防疫騎乘。

WeMo說，經檢驗科技公司認證後，鍍膜後的每一輛電動機車抗病毒率與抗菌率皆高達99.9%，且有效期間達一年以上，經測試報告證實對人體、環境溫和友善且無皮膚毒性。

另，WeMo也將為新款車體增裝防摔八爪手機支架，民眾可於行車時輕鬆搭配導航指引。

WeMo從大數據上觀測到，和去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間相比，WeMo整體用戶APP開啟次數提升430%，並發現民眾日常出行的需求，不只需要「好尋車」及「租還便利」 外，更在乎「個人化的服務設計體驗」。

政府推動共享運具，WeMo於2015年成立，2016年10月共享電動機車服務正式上線至今，將滿6週年，目前主要在雙北及高雄提供服務，是亞洲首家共享機車業者。（編輯：管中維）1111020

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