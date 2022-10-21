男罹巴金森手抖到怕見人 非侵入1次性神波刀改善

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）5旬葉姓男子數年前確診巴金森氏症，但他鐵齒認為是「神經線阻塞」，企圖靠運動改善，手抖情況卻嚴重到讓他害怕見人。經醫師建議接受1次性神波刀治療後改善，重拾活躍人生。

台灣即將邁入超高齡化社會，原發性顫抖及巴金森氏症病患人數逐年增加。54歲葉姓男子2019年開始出現手部顫抖現象，就醫診斷為巴金森氏症，但他無法接受，鐵齒認為是神經線阻塞，只要運動就能改善，也不願配合醫生用藥。

未料，葉男手抖情況日益嚴重，讓他越來越不敢面對人群，原本開朗熱情的個性逐漸變得暴躁，和家人關係更陷入緊繃，最後經醫師建議接受俗稱「神波刀」的聚焦超音波治療，當天右手顫抖情況就減輕近9成，讓他心情激動頻頻拭淚。

台大醫院今天舉行「顫抖不再 福滿康泰 臺大醫院認識神波刀」記者會，介紹這項治療方式，葉先生也現身感謝台大讓他重獲新生。

台大醫院副院長高嘉宏致詞表示，台灣即將邁入超高齡社會，原發性顫抖等疾病通常好發於長者，除患者本身不舒服，也影響日常生活，家庭和社會都受衝擊，過去對於這樣動作障礙疾病是用藥物治療，仍有一定局限性。

台大醫院神經部教授吳瑞美簡報指出，腦部手術從過去的開顱手術發展至今，即使有機械手術協助，仍屬於侵入性治療，而聚焦超音波治療的原理是在特殊定位儀器的輔助下，以高功率超音波對體內特定深度組織加溫，運用在腦部，則可進行神經核的燒灼，阻斷產生顫抖的神經迴路。

吳瑞美表示，患者接受治療時，只需要戴上一個頭盔，透過磁振造影定位，優點包括非侵入性、不用全麻、一次治療、立即有效，大幅降低感染和出血風險。

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目前神波刀在台灣只准許應用於「原發性顫抖」及「顫抖為主要表現之巴金森氏症」這2項適應症。吳瑞美說，且只能做單側，做雙側恐引發更多副作用，例如語言及平衡障礙，此外，年紀太大或有其他容易出血疾病的患者也不適合。

吳瑞美說，過去巴金森氏症患者使用藥物，常見食慾減低或便秘、暴瘦或嚴重的頭暈、低血壓等副作用，甚至病人使用藥物也無法有效控制顫抖，神波刀的治療提供患者另一個選擇。（編輯：陳政偉）1111021