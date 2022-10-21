台南一中推有感生活 師生文學創作獲佳績

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台南一中鼓勵學生在日常生活中發掘素材，投入文學創作，2022台南文學獎包辦青少年散文前3名，2021年也有2人得獎。（台南一中提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月21日

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南一中鼓勵學生投入文學創作，包辦2022台南文學獎青少年散文前3名，去年也有2人得獎，指導老師陳婉玲則是2020年台南文學獎得主，師生一起在日常生活中發掘素材。

台南一中今天發布新聞稿指出，今年以「那天，我看著它凋謝」奪得第1名的杜禹杰說，原本寫了6000多字，後來慢慢刪修，精簡到2000字，修改的過程是心靈的沉澱。陳兆乾則從苦楝樹在春、夏、秋、冬四個季節的不同樣態，連結到自己從國中到高中自我認識的改變，寫下「苦楝，苦戀」，獲得第2名。

得到第3名的林楷祐，作品是「無家者」，以1名街友為觀察對象，書寫街友生活，也想像街友心境，希望能更貼近無家者的心。

去年以「末日記」拿下第1名的周愷瑀表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改為線上上課，生活節奏和心情都有了一些改變，便提筆寫下當時的感觸，試著投稿，沒想到拿下第1名。

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家住安平的林品逸說，安平在海邊，空氣中常充滿海的味道，老家有1間年久失修的房間，現在已沒人住，但那氛圍總帶他回到往日生活的情景，因而寫下「灰塵與海」，得到去年的佳作。

陳婉玲表示，這5名學生都喜愛閱讀，包括漫畫、小說、大眾文學、人文科學等領域都會看，對寫作而言，閱讀是不可或缺的第1課，她並鼓勵學生「有感生活」，在日常生活中多觀察、感受，到處都是寫作的素材。（編輯：黃世雅）1111021