早安世界》熱帶性低氣壓路徑類似尼莎 北台灣、花蓮今晚至明天易有大雨
今年首發熱帶性低氣壓特報 路徑類似尼莎留意共伴效應
中央氣象局21日上午發布今年第一個熱帶性低氣壓特報，氣象局說，這個熱帶性低氣壓有機會增強為颱風奈格，但因移動速度快，升格為颱風後發布海警的機率低。不過，氣象專家吳德榮表示，熱帶性低氣壓22日通過巴士海峽，路徑類似颱風尼莎，要留意與東北季風產生「共伴效應」帶來雨勢。氣象局也說，23日水氣較多，北部、東半部及恆春半島有降雨，基隆北海岸還有大台北山區、宜蘭及花蓮恐有局部大雨，22日晚上到23日宜蘭可能有局部豪雨。（看完整報導）
台灣官方、民間齊力拚外交發揮創意 實質關係更緊密
紐約時報報導，中共20大反映北京謀求兩岸統一日益急切。面對中國撒錢掠奪邦交國，台灣積極鞏固邦誼之餘，改走創意路線交朋友。報導說，世上沒有多少地方能自稱像現今的台灣那樣鬥志昂揚、渴望友誼，而且台灣拚外交不僅限於官方管道，一個數位外交非營利組織透過漫畫、發送贈品在社群媒體上散播挺台訊息。與10年前相比，駐台外國使館減少，但台灣現在與更廣泛的國家擁有更實質、緊密的關係。（看完整報導）
金管會實施限空令 個股跌幅達3.5%隔日禁空
台股21日在台積電等權值股跌勢擴大下，指數終場下跌126.9點，收在12819.2點，成交金額創近2年新低。金管會緊急宣布加碼實施「限空令」，自21日起，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。（看完整報導）
龔明鑫：台灣人均GDP勝日韓非曇花一現 IMF估明年也有機會超越
國際貨幣基金估算，今年台灣人均GDP可望首度超越日本，也把韓國甩在後頭，成為東亞第一。行政院國發會主委龔明鑫表示，這情況不會如曇花一現，因為IMF估計2023年台灣還是會持續領先日本與韓國，明年台灣人均GDP預估可達3萬6834美元，超過日本的3萬5034美元跟韓國的3萬4767美元。（看完整報導）
指揮中心駁斥高端死亡率比BNT高 確診者7+7將調整
中央流行疫情指揮中心21日宣布新增3.7萬COVID-19本土病例，與上週同日相比降幅約22%。指揮官王必勝表示，COVID-19疫情趨勢穩定向下，將針對包括確診者的7+7隔離天數等調整，以減少11月26日九合一選舉當天受疫情影響無法投票的人數。另外，媒體報導高端疫苗死亡率疑似是BNT的2.88倍，對此，王必勝強調這說法是錯誤的，因為它未考慮死亡與疫苗關聯、樣本數太少及需要校正等因素。至於高端疫苗未列入日本認可疫苗名單問題，王必勝透露高端公司正規劃提供赴日民眾PCR方案。（看完整報導）
德國總理不顧內閣反對 擬同意中資入股漢堡港
儘管外交、國防等部會和情報首長一致反對，德國總理蕭茲打算在訪問中國前夕，同意中資入股第一大港漢堡的經營機構。德國媒體盛傳，蕭茲將在11月3、4日率業界代表訪問北京，但這項消息尚待德國與中國政府證實。鄰近北海的漢堡是歐洲與中國之間海運的重要樞紐，處理的貨櫃有1/3來自或即將運往中國，為確保營運和就業，漢堡市政府對中遠海運入股表示歡迎。（看完整報導）
分析：中國科研、供應鏈料將加速與西方脫鉤
美國之音（VOA）中文網報導，中共總書記習近平在20大報告中反覆提到科技自立自強、提升供應鏈安全、加強基礎科技研究等，美歐分析人士認為，這些要求未見諸19大報告，顯示中國正布局戰略，在科技發展與供應鏈方面與西方加速脫鉤。（看完整報導）
「大嘻哈時代」金鐘獲3獎 黃子佼Lulu最佳綜藝節目主持人
第57屆電視金鐘獎21日舉行節目類頒獎典禮，綜藝節目「大嘻哈時代」獲得綜藝節目獎等3獎，為當晚的最大贏家。藝人Lulu打破魔咒，與師傅黃子佼以節目「婚禮歌手」共同獲得綜藝節目主持人獎，這是Lulu在綜藝節目主持人獎獎摃龜6次之後首度獲獎，她落淚說，很高興花10年從台下第一排走上舞台。另外，益智及實境節目主持人獎由「阮三个3」楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏摘下。（看完整報導）
楊勇緯衛冕失利 柔道阿布達比大滿貫賽奪銀牌
台灣柔道好手楊勇緯21日在阿布達比大滿貫賽男子60公斤級決賽不敵喬治亞19歲小將薩達拉薛夫利，衛冕失利，獲得銀牌。在壓軸冠軍賽進行到1分鐘左右，雙方各領到一次指導，在比賽結束前約1分30秒，對手率先取得半勝領先後，楊勇緯始終沒能反擊逆轉，最後以些微差距落敗。（看完整報導）
U23世界盃棒球賽台灣延長賽不敵墨西哥 無緣冠軍戰
U23世界盃棒球賽台灣複賽第2戰與墨西哥隊交手，兩隊7局打完1比1僵持不下，墨西哥隊8局上先拿1分，8局下台灣隊沒能追回分數，以1比2吞下複賽2連敗，確定無緣晉級冠軍戰，最多僅能爭取季軍，22日複賽最後一戰將與澳洲隊交手。（看完整報導）
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