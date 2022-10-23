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台灣之光 富里茶農林俊傑日本世界綠茶大賽奪2金賞獎

2022/10/23 17:45（10/25 09:21 更新）
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花蓮縣富里鄉茶農林俊傑（右）生產的茶葉參賽2022年日本靜岡縣世界綠茶大賽，獲得2面金賞獎殊榮。（花蓮富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月23日
花蓮縣富里鄉茶農林俊傑（右）生產的茶葉參賽2022年日本靜岡縣世界綠茶大賽，獲得2面金賞獎殊榮。（花蓮富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月23日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮富里鄉茶農林俊傑生產的茶葉參賽日本靜岡縣世界綠茶大賽，獲得2面金賞獎殊榮，陪同出席領獎的總幹事張素華說，金賞獎僅頒9名，花蓮富里就奪2席，真是台灣之光。

花蓮縣富里鄉茶農林俊傑經營茶園，同時是富里鄉農會理事，20多年來種茶、製茶獲獎無數，日前參加日本靜岡縣世界綠茶大賽，獲得2面金賞獎殊榮。（花蓮富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月23日
花蓮縣富里鄉茶農林俊傑經營茶園，同時是富里鄉農會理事，20多年來種茶、製茶獲獎無數，日前參加日本靜岡縣世界綠茶大賽，獲得2面金賞獎殊榮。（花蓮富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月23日

林俊傑在富里鄉六十石山經營茶園，同時是富里鄉農會理事，20多年來種茶、製茶獲獎無數，今年獲得花蓮模範農民表彰、蜜香紅茶雙金牌，以及全國製茶技術競賽「清香型部分發酵茶球形烏龍茶組」拿到1銀3銅獎項。

富里鄉農會今天發布訊息表示，高度肯定與支持林俊傑近年參加各類茶業比賽磨練自我的製茶技術，在得知日本世界綠茶大賽獲獎時，更是喜出望外，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與語言不通，林俊傑一度想放棄到場領獎。

張素華聽聞消息後，一口允諾，要讓他如期站上頒獎台領獎，農友在日本能獲獎，是對台灣農業的肯定，也是台灣農業之光，藉由此次到日本靜岡領獎，讓台灣農友製茶技術被世界看見。

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林俊傑獲得2022年世界綠茶大賽2面金賞獎牌殊榮，一為綠蜒蜜香紅茶、另一是秀玉金萱茶，取名綠蜒在於蜜香紅茶特殊氣味是小綠葉蟬吸吮過後留下香氣；而秀玉金萱則是以母親名字命名。

富里鄉農會指出，據主辦方所提供的資料可看出，主辦此次比賽協會榮譽會長為德川家康家族第18代，德川家族原封地在靜岡地區，推動種茶及製茶業工作以嚴謹的態度追求高規格、高品質的茶，讓日本皇室貴族享用，因而造就出靜岡地區為日本茶的代名詞，林俊傑在對於種植及製作近乎苛求的日本靜岡縣獲獎，實屬不易。（編輯：黃世雅）1111023

花蓮縣富里鄉茶農林俊傑（右2）生產的茶葉參賽日本靜岡縣世界綠茶大賽，獲2面金賞獎殊榮，陪同出席領獎的富里鄉農會總幹事張素華（左2）說，金賞獎僅頒9名，花蓮富里就奪2席，真是台灣之光。（花蓮富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月23日
花蓮縣富里鄉茶農林俊傑（右2）生產的茶葉參賽日本靜岡縣世界綠茶大賽，獲2面金賞獎殊榮，陪同出席領獎的富里鄉農會總幹事張素華（左2）說，金賞獎僅頒9名，花蓮富里就奪2席，真是台灣之光。（花蓮富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月23日
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