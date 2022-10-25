職務再設計線上展 勞動部籲雇主善用政府資源

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（中央社記者張雄風台北25日電）勞動部今天表示，透過職務再設計可幫助企業勞工穩定就業，每年申請案約協助5000人，其中約7成皆製造業；今年首次辦理「職務再設計線上展」，籲雇主可善用政府服務資源。

勞動部今天舉辦例行業務說明會。根據統計職務再設計補助件數，109年5858人、110年4747人，今年至9月共2993人，其中約7成是製造業申請。

勞動部勞動力發展署表示，職務再設計約8、9成用工作現場的器具就能改進，其實輔具也可以稱為「輔助科技」，包含軟體、硬體方面；不論是雇主或是勞工個人來申請，都需要在工作現場訪視後，才能評估。

發展署舉例，職務再設計的重點是工作的問題與勞工障礙有很大的關聯，如勞工若視覺退化，看紙本、操作電腦等會有障礙，當發生問題就需要職務再設計；進場評估的過程，如同樣用放大鏡，不一定是放大倍率愈大愈有用，都需要視工作需求，才能具體知道如何輔助才能解決問題。

發展署說，職務再設計不見得所有問題都能處理。同樣以視覺退化為例，如果今天雇主只給勞工一個舊式映像管（CRT）螢幕，來申請職務再設計，這可能就不會通過，因為本身就沒有提供適合的設備。

發展署另外舉例，也有許多職務再設計是協助中高齡就業。曾有個案的工作內容是執行整箱包裝、秤重和疊貨，以1箱重量約6至12公斤左右、每天約須完成50箱；透過輔具設計，將秤重、搬運都在同一個器具上完成，可以減少勞工彎腰、負重的次數，也友善中高齡的勞工。

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勞動部推動職務再設計服務，除提供相關諮詢、實地訪視評估及輔導服務外，並補助雇主為其身心障礙、單側聽損、確診失智、中高齡及高齡等員工進行職務再設計每人每年最高新台幣10萬元，補助項目包含改善工作設備及機具、提供就業輔具、改善工作條件、調整工作方法及改善職場工作環境等項目。

勞動部今年辦理「職務再設計線上展」，首次以線上展方式，透過虛擬實境的線上展區詳盡介紹職務再設計各項內容，另外也展出常見就業輔具及職務再設計創意作品，可以看得到相關職務再設計巧思案例。（編輯：陳政偉）1111025