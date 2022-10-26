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擴大產銷 國產履歷農產、便當上架主流通路

2022/10/26 15:46（10/26 16:16 更新）
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農糧署26日召開「齊心協歷－產銷履歷通路拓展」記者會，發布產銷履歷農產品及食材推廣成果，今年度媒合多個餐飲品牌加入產銷履歷的農產品推廣。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月26日
農糧署26日召開「齊心協歷－產銷履歷通路拓展」記者會，發布產銷履歷農產品及食材推廣成果，今年度媒合多個餐飲品牌加入產銷履歷的農產品推廣。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月26日
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農糧署今天表示，媒合餐飲通路推動產銷履歷農產品有成，統一超商17日起已銷售競賽得獎作品「花漾輕食便當」，另外有2款競賽獲選作品的國產蔬果食材，也上架電商Superbuy市集。

行政院農業委員會農糧署今天召開「齊心協歷-產銷履歷通路拓展」記者會，會中發布以上產銷履歷農產品及食材推廣成果。

農糧署指出，農產品產銷履歷驗證制度推行至今已第15年，截至今年10月25日，農糧類驗證面積已達7萬6393公頃，對國人的食品安全及環境永續都有很大的提升及保障。

農糧署副署長姚志旺說，為推廣不同族群使用產銷履歷蔬果食材，已舉辦3場次的料理競賽，其中「花漾輕食便當」料理競賽得獎作品獲得與統一超商合作上市的機會，17日上架開賣。

另外，農糧署也針對家庭自煮族群，將「豐盛系露營料理」、「經濟系三日便當」的料理競賽獲選作品，集結食譜使用的蔬果食材推出嚴選蔬果箱，在電商平台Superbuy市集銷售，提供消費者更多元選擇。

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農糧署補充，今年度也媒合餐飲品牌加入產銷履歷的農產品推廣，包含連鎖炒飯代表-炒飯超人、特色便當代表-築田便當、米其林指南餐廳代表-膳馨民間創作料理，以及善菓餐飲集團旗下7個品牌包含上善蔬食、上善豆家、禪風茶樓、善菓堂、蔬慕、善菓屋、派特漢堡等，優惠活動可至各品牌官網查詢。

為讓民眾更了解到哪裡購買產銷履歷食材、食品，農糧署除7月已在花博公園舉辦一場活動，還有2場活動即將登場，包含10月29日至30日在新竹大魯閣湳雅廣場結合萬聖節主題活動舉辦，以及11月19日至20日，在新竹遠東巨城購物中心接力舉辦。（編輯：陳政偉）1111026

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