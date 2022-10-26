健康節目促銷特定產品 東風衛視台遭罰100萬元

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）電視節目不宜促銷特定產品，否則有節目廣告化之嫌，國家通訊傳播委員會（NCC）今天因此裁罰東風衛視台新台幣100萬元，而中視節目「飢餓遊戲」的遊戲設計暗藏性暗示，NCC發函要求改進。

NCC今天委員會議審議廣播電視節目廣告諮詢會議案件，有3件予以核處，分別為節目與廣告未區隔2件、違反運動賽事贊助規定1件，另有2件發函改進。

NCC指出，華藝台灣台110年12月28日及東風衛視台111年1月4日「健康高手」節目，於節目中邀請來賓與民眾見證、分享特定商品的功能與效用，明顯促銷、宣傳特定商品，違反衛星廣播電視法第30條，節目與廣告未區隔，依違法情節近2年頻道核處紀錄，分別處罰鍰40萬元及100萬元。

東森超視台110年12月28日播出「110學年度高中籃球甲級聯賽-女子組預賽、男子組複賽LIVE」節目，在重播比賽精彩畫面時，頻繁於畫面正中央出現贊助商訊息，且大小大於頻道識別標示，明顯影響觀眾收視權益，違反衛星廣播電視法第32條及第33條第2項，處罰鍰20萬元。

發函改進方面，中視綜合台111年1月30日「飢餓遊戲」節目，節目標示為普遍級，但遊戲設計涉有性暗示，因此函請業者於節目情節及遊戲設計應符合普遍級與分級時段表規定，留意對話內容與尺度，避免有性暗示和性意涵等言語動作。

此外，民視無線台111年2月8日播出「黃金歲月」節目，劇情中置入性行銷特定按摩椅，也函請業者改進。

NCC再次強調，NCC尊重電視節目內容取材及編排，但業者應以閱聽眾收視權益為主，節目內容與廣告應明顯區隔，並遵守置入性行銷與節目贊助的規定，共同建立優良的媒體環境。（編輯：張均懋）1111026