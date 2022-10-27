教育部轄管約20私中恐列專輔 112年5月前審完

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（中央社記者陳至中台北27日電）私校退場審議會今天審議通過第一波專輔私中。教育部國民及學前教育署長彭富源說，教育部轄管約有20所私中會進入專輔審議，將在民國112年5月前審完，避免影響學生選填志願。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，今天下午公布第一波私立高中職「專案輔導」名單，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學入列，改善期限為2年。

退審會這次會議指定發言人、國教署長彭富源告訴中央社記者，上述兩校的改善期限，都是從正式發函起算2年，今天審議後，教育部大概會在10天內發函。

彭富源表示，依法專輔學校將被加派3名董事（教職員、學生、學者專家）、1名監察人（學者專家）。由於高中職學生年齡較低，若找不到在法律上具備行為能力的董事人選（目前民法規定是年滿20歲，明年1月改為18歲），席次會由教職員或學者專家替代。

教育部後續會組成8到15人的查核輔導小組，協助專輔學校改善。如果期限屆滿仍未改善，將停止下一學年度全部招生、改組董事會，並在停招的學年度結束時停辦，停辦2個月內解散。以今天公布的兩校來說，推估可能的停辦時間點為115年9月底。

彭富源日前曾在立法院教育及文化委員會中表示，教育部轄管的私立高中職，約有20校會進入專輔審議。他今天表示，每次審議會排1到3校，國教署會先審慎檢視各校的財務、招生、是否有欠薪等情況，滿足專輔指標較多的學校，會優先排審。

彭富源說，教育部下一次召開退審會應是在11月中旬，會盡量在明年（112年）5月前審完私中專輔，畢竟升高中職是在6月填選志願，不能影響到學生權益。

直轄市5都（台南市高中職仍由教育部管轄）須自行召開退審會，審議管轄的私立高中職。彭富源說，對地方政府的期待一致，希望盡量在明年5月前都能處理好。（編輯：管中維）1111027