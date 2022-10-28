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水試所跨域合作 鯖魚頭萃取研究驗證免疫調節

2022/10/28 13:48
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）水試所今天表示，與新光醫學中心跨域合作，解明鯖魚頭磷脂質微脂體調節免疫的關鍵機制，可望應用在個人化營養與保健策略，達到精準保健目的。

行政院農業委員會水產試驗所今天發布新聞說明，運用加工副產物鯖魚頭，從中萃取磷脂質，再製成機能性微脂體，可模擬人體的擬態凋亡細胞在發炎時啟動免疫調節機制，進而緩解過度發炎導致的疾病。

水試所指出，經與新光醫學中心跨域合作，取得多名健康自願者的血液檢體，分離其免疫細胞，即周邊血液單核球細胞，並進行體外擴培，然後加入鯖魚頭磷脂質微脂體供細胞吞噬。

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水試所說，在脂多醣誘導免疫細胞發炎模式下，經由高通量核醣核酸分析免疫細胞發炎的相關基因表現，並逐步建立大數據資料庫，以此解明鯖魚頭磷脂質微脂體調節免疫細胞發炎的關鍵機制，以及對不同個體的免疫調節功效，證實了磷脂質微脂體對人體免疫調節的作用機轉。

水試所期望此研究成果未來應用在預防醫學或臨床營養學上，藉此建構個人化的營養與保健策略，達到精準保健目的。（編輯：唐聲揚）1111028

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