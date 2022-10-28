何美鄉：中國不應再封城 該用科學方式因應

（中央社記者楊淑閔台北28日電）中央研究院研究員何美鄉今天表示，中國2022年不應該再封城，病毒不會消失，應該用科學方式因應。

商周在城邦書房舉辦何美鄉「從一個沒有名字的病開始：新冠疫情，人類的奇幻之旅，終結與再出發」新書座談會。

何美鄉說，當初被邀約為疫情寫書時，她很快就答應，很多人問她為何取名「從一個沒有名字的病開始」，這是因為這樣子的感覺重重壓在心裡，這包含台灣醫界沒經歷過看著病人不知道那是什麼的經驗，還有中國不准你問人，在那個地方講了就犯法，要走孤寂的道路，更重壓在她心裡面。

何美鄉表示，Omicron未來不會很嚴重，會進入常規；人面對很弱的病毒，就會把過去忘掉，其實對世界的影響是非常大的，未知的影響是很長的，而醫師在不知的狀況下做決定，一步步累積知識到了今天的狀態，所以她將資訊寫下、記錄下來。

何美鄉也繼25日在臉書談中國對疫情封城的做法再論述。她認為，中國在2022年不應該再封城，這是不正常的，當初是等疫苗、藥物出來，既然都出來了，就不應該再封城；但是病毒一直變異會讓效益比較不佳，還是要用科學方式因應，看能做到什麼，例如先讓健康的人出來被感染，變成一道圍牆，這是很科學的一個論述。

何美鄉並說，這時候看中國的做法就不對了，不符合人權部分她不談，但她要提台灣人發明的免疫負債概念，意思就是封城、國與國之間沒交流，沒有很多流感病毒，是免疫負債。

她進一步說，歐美、台灣人打了疫苗，受到不同病毒感染歷練，有廣泛的免疫力，而中國就是打了疫苗就沒有感染、不讓感染，這就是中國與世界全體免疫力差距愈來愈大，這也是免疫負債。

何美鄉重申，中國或許會說不封城會死多少人，但是一直封一直不正常，何時開都會死人，病毒不會消失，就是看多少、如何傳播而已，她覺得這是很不對的狀態。

醫界多人出席，中研院院士賴明詔肯定此書深入淺出。前衛生署長、慈濟大學創校校長李明亮認為可讓人理解陌生的概念。前衛生署長涂醒哲說，相信此書可以幫助大家未來應對新興傳染病時做得更好。

何美鄉在書中寫明，她相信防疫過程中所累積的知識，會成為台灣人走在疫情末端的領航燈。（編輯：管中維）1111028