台大新校長贊同「鄉鄉有台大」 願提升繁星名額

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（中央社記者陳至中台北28日電）即將於民國112年1月上任台灣大學校長的陳文章今天表示，他贊同「鄉鄉有台大」的概念，未來會提升「繁星推薦」的名額比例，增加選才彈性並照顧弱勢。

台灣大學校長遴選委員會日前選出現任工學院長陳文章為第13任校長，預計民國112年1月8日上任。他今天下午首度召開記者會，說明治校理念和執行策略。

大學甄選管道（繁星、申請）名額逐年增加，引起部分教育團體不滿，希望保留一定的名額給考試入學管道。不過，陳文章今天在說明治校理念時，表態會爭取逐年增加申請入學、繁星推薦、希望入學的比例，提升系所選才彈性及照顧弱勢。

陳文章隨後在回答媒體提問時表示，考量申請、特殊選才比例有一定限制，台大的大學部招生，會先朝提升繁星名額著手。

陳文章提到，現任台大校長管中閔曾提出「鄉鄉有台大」的口號，希望全國各個鄉鎮都有學生進入台大。他認為這是很不錯的概念，未來會在繁星等招生管道繼續努力。

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另外，媒體問及對台大學生當「網紅」的看法。陳文章說，數位、媒體網路發展迅速，青年學子希望獲得大眾關注，這樣的趨勢不可能阻擋。未來他擔任校長，會讓學生有更多機會釋放能量，例如每人畢業前都有出國交換、實習的機會，有更多生涯探索的機會。

陳文章也提到，上任後將聯合國內大學，透過「聯盟對聯盟」的方式擴大生源。台大也會推動「學碩五年一貫」，積極培育人才，增加優秀學生就讀台大的誘因。（編輯：管中維）1111028