高雄啟動物流無人機計畫 盼緊急時刻成為關鍵力量

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）隨無人機技術發展越趨成熟，緊急關頭可跨越地形限制運載醫療及民生物資，因應跨海、偏鄉災害發生時不定時、不定量需求；副市長林欽榮今天在高雄港見證無人機載貨服務成果。

林欽榮與高市府交通局長張淑娟、數位部數位產業署主秘黃雅萍、台灣港務公司副總經理蘇建榮等人，今天在高雄港共同見證無人機載貨物流運送服務。

今天成果展示驗證物流無人機輕量物資運送服務，從高雄港9號碼頭，飛行路線跨越高雄港海上港勤船，進行無人機岸到船的運送服務驗證。未來小型物資海上運送就不再需要透過船隻傳遞，可以用成本更低、更有效率的無人機配送。

高市府新聞稿表示，中光電所推出物流無人機，可由操作人員設定送貨時間與地點，將包裹安裝至無人機後，無人機即依據排定時程，自動起飛至送貨地點，並在抵達指定地點自動降落下貨，再自動起飛返航至起飛點降落，等待下一次物流任務。整個送貨過程採全自主飛行，無須現場飛手持遙控器飛行，大幅減少一般物流所需人力。

林欽榮表示，無人機技術加上物聯網(IoT)與人工智慧(AI)預期可帶來更多層面應用，高市府已在多項治理善用無人機，例如警政安防、交通控管、地籍清查、地景拍攝、農業勘查等創新應用。而物流配送領域正成為無人機應用新藍海，期許藉由無人機多元應用與服務發展，逐步改變整個物流配送格局，並加速創新科技商業化進程。

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中光電智能機器人今年3月正式取得交通部民航局遙控無人機「載貨運輸作業」能力審查核准，是國內首家通過民航局遙控無人機載貨作業能力的法人，也通過國內首架物流無人機安全檢驗，2021年起即與日本樂天合作，陸續在東京灣等地實證飛行。

高市府也期望引入高端系統科技廠商以高雄作為新創服務測試場域，透過公私協力共同推動更多安全監控、人車流管理及智慧物流等無人機創新應用服務，共同打造高雄成為智慧城市（編輯：孫承武）。1111028