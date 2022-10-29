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樟之細路國家級綠道 推走步道認識客庄活動

2022/10/29 10:21（10/29 10:49 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）台灣千里步道協會受客委會委託，於其推動總長220公里的「樟之細路」國家級綠道上輔導沿線設置6個社區工作站推動維運，11月舉辦4場走步道認識客庄活動，愛好者可報名參加。

台灣千里步道協會告訴中央社記者，近年長距離徒步風氣漸盛，秋季涼爽適合健行，社區工作站所辦理「樟之細路主題日」活動，要讓民眾走步道並體驗客庄文化，資訊如下。

11月的4場活動資訊包含11月5日的「節慶聚落生態走讀」，地點在桃園龍潭，辦理單位為小粗坑古道工作站，網址連結https://reurl.cc/9pMQDV。11月7到8日為「天神爺祭祀」，地點在苗栗大湖，辦理單位為老官路工作站。

11月8日活動為「關西古道小旅行」，此場次為平安戲限定場，地點在新竹關西，辦理單位為飛鳳渡南古道工作站，網址連結https://reurl.cc/0XLgyk

同樣是11月8日，還有一場「南外石硬子古道人文生態之旅」，地點在新竹北埔峨眉，辦理單位為石硬子古道工作站，網址連結https://reurl.cc/zN0g4e

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關於「樟之細路」國家級綠道，台灣千里步道協會說明，北起桃園龍潭三坑，沿著台三線往南發展，經過新竹、苗栗，最南端到達台中東勢，由古道、山徑、公路串連起來，主線總長約220公里。

而「樟之細路主題日」活動，則由各工作站搭配廟宇「平安戲」、「還天神」等民俗舉辦走讀活動，讓民眾不只是走路，還可以深度體驗客庄傳統文化。客語人口最多的五大系，俗稱「四海大平安」的四縣，即海陸、大埔、饒平、詔安，在樟之細路上都有分布，而「平安戲」是客家聚落的年度大事。（編輯：陳政偉）1111029

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