合歡山拍到巨大噴流 攝影師：聽說機率比中樂透低

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）盧姓攝影師在合歡山區無意間拍到罕見奇景，讓他興奮直呼「聽說看到機率比中樂透還低」，氣象局長鄭明典也分享並說明這是「巨大噴流」；據資料，是極罕見的中高層大氣特殊放電現象。

攝影師盧畊前往合歡山區拍照，恰好拍到天氣奇景，美麗照片獲網友不斷分享，交通部中央氣象局長鄭明典說這是「巨大噴流」，並稱讚賞心悅目，很多細節以前照片看不出來，這是張超好的照片；網友也紛紛稱讚「真是太美了」、「好像有精靈要跑出來似的」。

盧畊今天接受中央社記者電話訪問表示，10月22日去合歡山原想拍攝閃電，無意間拍到超級罕見奇景，當時約晚間9時11分，肉眼先看到閃電，趕緊按下設定0.6秒的快門，就拍下這張影像，當時他的位置在花蓮縣秀林鄉滑雪山莊，往屏風山方向看去，約往東北方拍攝。

設在玉山國家公園塔塔加的國立中央大學天文研究所鹿林天文台10月22日晚間9時31分也觀測到可能是「紅色精靈」的特殊現象；對此，盧畊表示，經與友人討論，由於時間接近，有可能他拍攝與鹿林天文台是同一片雷雲，當時現象是由下而上出現、由下而上消失。

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根據鄭明典提供網友資料，中高層大氣放電或中高層大氣閃電，指的是一系列發生在中高層大氣的特殊放電現象，因為這種放電現象與對流層閃電較為不同，所以又被稱為瞬態發光事件，包括紅色精靈、藍色噴流、巨大噴流、淘氣精靈；巨大噴流是更罕見的噴流現象。

Discovery頻道近日也透過臉書（Facebook）分享一張希臘愛琴海80公里上空出現傳說中的「紅色精靈」，並說明紅色精靈是一種位於地球高空大氣中的超奇特放電現象、一種超級特殊的閃電，且科學家所知甚少，甚至連成因都尚未清楚。（編輯：陳仁華）1111030