土石流紅色警戒擴大至46條 分布新北宜花

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（中央社記者張雄風台北31日電）東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，行政院農業委員會今天晚間更新土石流警戒區，紅色警戒46條、黃色警戒50條，皆分布於宜蘭縣、花蓮縣及新北市。

中央氣象局晚間更新豪雨特報，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有局部超大豪雨發生，台北市山區、基隆北海岸已有局部大豪雨發生。

基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、綠島、蘭嶼、恆春半島有局部大雨或豪雨，新竹至台中、屏東山區及桃園地區有局部大雨發生，注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

行政院農業委員會土石流防災資訊網晚間更新土石流警戒區預報。土石流紅色警戒共46條，分布於3縣市；黃色警戒50條，分布於3縣市。

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根據資料，46條土石流紅色警戒分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、寒溪村、復興村，南澳鄉金岳村、碧候村、東岳村、澳花村，冬山鄉大進村，蘇澳鎮東澳里；花蓮縣秀林鄉和平村；新北市瑞芳區光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里，汐止區東山里等3 縣市。 地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

50條土石流黃色警戒分布於宜蘭縣員山鄉中華村，大同鄉崙埤村、松羅村，南澳鄉金洋村，冬山鄉得安村、中山村、安平村、東城村、太和村，三星鄉拱照村、集慶村、天山村；花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、崇德村；新北市雙溪區三貂里、泰平里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里等3縣市。地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：管中維）1111031