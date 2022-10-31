更多編輯台推薦新聞：
循環杯可享自備飲料杯5元優惠 哪裡可借？如何借？QA一次看
生活

循環杯可享自備飲料杯5元優惠 哪裡可借？如何借？QA一次看

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命
國際

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中山大學擬租永達仁武校區 籌設中小學實驗學校

2022/10/31 22:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄31日電）國立中山大學今天表示，擬承租已退場的永達技術學院仁武校區台糖校地，規劃籌設中山大學附屬國際中小學實驗學校，預計最快3年後可招生。這是國立大學承接退場私校校地首例。

國立中山大學今天對中央社記者表示，正在研擬承租已退場的永達技術學院仁武校區台糖校地，規劃籌設中山大學附屬國際中小學實驗學校，預計最快3年後可招生。

中山大學指出，明年理學院和工學院各系都有一班全英授課，同時仁武區有產業園區，中山大學校友將出資與校方合作，在永達技術學院仁武校區台糖校地籌設國際中小學實驗學校，供中山大學教師子女及園區工程師子女等就讀。

此外，中山大學仁武校區已動工興建教學醫學大樓，與原本永達承租的台糖校地僅一路之隔，未來承租後，也將興建醫學院教職員生的宿舍供居住。

永達技術學院於民國103年起停辦，原董事會被法院解除職務，學校法人今年1月解散，教育部後續依法重新組織公益董事會，後由公益董事辦理解散清算。

國立中山大學獲教育部同意新設醫學院，今年7月於占地約24公頃的仁武校區舉行醫學教學大樓新建工程開工儀式，預計明年12月底完工啟用。（編輯：李亨山）1111031

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族