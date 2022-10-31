中山大學擬租永達仁武校區 籌設中小學實驗學校

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄31日電）國立中山大學今天表示，擬承租已退場的永達技術學院仁武校區台糖校地，規劃籌設中山大學附屬國際中小學實驗學校，預計最快3年後可招生。這是國立大學承接退場私校校地首例。

國立中山大學今天對中央社記者表示，正在研擬承租已退場的永達技術學院仁武校區台糖校地，規劃籌設中山大學附屬國際中小學實驗學校，預計最快3年後可招生。

中山大學指出，明年理學院和工學院各系都有一班全英授課，同時仁武區有產業園區，中山大學校友將出資與校方合作，在永達技術學院仁武校區台糖校地籌設國際中小學實驗學校，供中山大學教師子女及園區工程師子女等就讀。

此外，中山大學仁武校區已動工興建教學醫學大樓，與原本永達承租的台糖校地僅一路之隔，未來承租後，也將興建醫學院教職員生的宿舍供居住。

永達技術學院於民國103年起停辦，原董事會被法院解除職務，學校法人今年1月解散，教育部後續依法重新組織公益董事會，後由公益董事辦理解散清算。

國立中山大學獲教育部同意新設醫學院，今年7月於占地約24公頃的仁武校區舉行醫學教學大樓新建工程開工儀式，預計明年12月底完工啟用。（編輯：李亨山）1111031