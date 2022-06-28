中山後醫系大體老師爭議 教育部將督導完備資源

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（中央社記者許秩維台北28日電）近日有網友質疑中山大學學士後醫學系沒有大體老師，學生得到慈濟大學上課。教育部今晚表示，將持續督導學校完備資源並落實執行。

中山大學今年新設立「學士後醫學系」，有網友在社群平台留言，質疑中山大學學士後醫學系連大體老師都沒有就要開課，學生還得到慈濟大學看大體老師、不能動刀。

教育部今晚透過文字回應，關於學士後醫學系的設立及醫學教育品質，教育部將持續督導並追蹤學校依申設計畫書及衛福部醫學公費生計畫及申設計畫書等，完備資源並落實執行。

對於擬聘師資、課程規劃、圖儀設備及學士後醫學系所需的相關教育資源等，教育部指出，應於111學年新生入學前完成整備；後續學士後醫學系也應納入台灣醫學院評鑑委員會評鑑。

教育部提到，將責請學校依申設計畫書允諾，完備醫學教育師資及課程與教學，學校也應加強人文醫學的關懷與素養，使學生了解偏鄉醫療環境；對於解剖課程、大體老師的來源及數量等教學資源，以及寄生蟲科及病理學科等相關課程規劃，應確保教學品質無虞。

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針對網友質疑大體解剖實驗要到慈濟上課，中山大學回覆，為學習慈濟遺體捐贈的精髓及慈濟大學結合人文於傳統解剖學的特殊教學方法，校長鄭英耀於2年半前親自帶領副校長等人前往慈濟大學進行深度了解，兩校也於109年10月27日就醫學教育研究合作簽署協議書。

中山大學校方表示，已著手規劃全新的解剖教學大樓，在解剖教學大樓啟用前，感謝慈濟大學允諾指導遺體防腐及協助大體解剖實驗課程，學士後醫學系一年級學生上學期前6週於中山大學進行解剖學授課，第7週起，每2週由解剖學教師帶領前往慈濟大體解剖實驗室，進行實地人體解剖操作。（編輯：管中維）1110628