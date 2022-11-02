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大學師育嬰留停找代理 教育部：屬學校責任

2022/11/2 12:24
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（中央社記者陳至中台北2日電）民主進步黨立委范雲今天表示，有大學教師申請育嬰留職停薪，卻被要求自行找代理人，造成生心理壓力。教育部則說，找代理是學校責任，將發函要求明訂在校內章則中。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，范雲指出接獲大學教師陳情，想請育嬰留停卻被系上告知，因行政流程繁瑣耗時、所任領域專業性高，要求教師自行尋找留停期間的代理人。

范雲表示，台灣的少子女化已經是「國安問題」，建構安心生養環境、減少育兒負擔是政府重要施政目標。她認為大學相關制度不明確，導致教師受到壓力，已經懷孕了卻還要耗費心力去找代理人，進而不敢提出育嬰留停。

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對此，教育部人事處長王崇斌明確表示，教師請育嬰留停，排定代理人屬於學校的責任。目前發現部分學校有在校內章則中明訂，部分學校則沒有，導致執行上出現模糊爭議。

王崇斌表示，教育部將會正式發文各校，要求把課務排代屬於學校責任，明文訂在章則之中。范雲則呼籲，除了訂在章則中，也應公告讓大學行政人員、教師都瞭解這項規定，避免懷孕教師承受不必要的壓力。（編輯：卞金峰）1111102

范雲
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