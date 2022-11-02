桃機第3跑道環差過關 承諾PM2.5超標停止整地
2022/11/2 15:32
（中央社記者張雄風台北2日電）環保署今天審查桃機第3跑道環差案，主要變更項目為擴大裸露面積；桃機公司承諾若AQI大於200、且污染物為PM2.5、PM10，將停止整地開挖；環委未再多提意見，建議本案補充修正後通過。
行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第430次會議，審查「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書第一次環境影響差異分析報告」。
開發單位桃機公司表示，第3跑道原設計施工面積為20公頃、最大裸露面積為10公頃，但為縮短工期，依原環評逐步動工無法滿足政策目標，故施工工序須重新進行安排。
桃機公司說，第3跑道目標為119年底完工，預計工期會有6年，目前評估最大施工作業面積約100公頃，最大施工裸露面積60公頃需求於全面施工後第2至5年間；其中黏土層處理、埤塘翻曬、土建工程等須大範圍施工項目占多數工期，透過大面積整體施工及靜置，確保壓密沉陷，以達路基穩定成效。
桃機公司承諾，若環保署大園測站AQI（空氣品質指標）大於200，指標污染物為PM2.5（細懸浮微粒）、PM10（懸浮微粒），將停止整地、開挖回填與土方運輸等施工行為。
環評委員今天並未再提意見，會議僅歷時約20分鐘，本案補充修正後通過環評審查。
桃機公司表示，會增加壓密沉陷安全監測計畫、完善空污預警機制、強化減噪措施及友善環境作為、承諾停工機制及鋪設混凝土、瀝青混凝土臨時施工道路等，加強施工階段保護對策，縮短施工時間等。（編輯：陳政偉）1111102
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