囊括一年四季魅力 東縣府推「台東好玩卡」

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）配合交通部觀光局台灣好玩卡，台東縣政府也推出「台東好玩卡」，囊括台東縣一年四季不同面貌的魅力，包括亮點活動和交通規劃，且有專人服務和預約電話。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科今天發布新聞稿，「台東好玩卡」內容包含搭配台東大型亮點活動所規劃的遊程、針對不同路線與節令規劃的遊程、交通運輸套票、特約店家優惠等，除了各種主題與規格價碼的套裝行程，也有針對自由行旅客的轎車、自行車租賃或包車導覽，類型多元，囊括台東縣一年四季不同面貌的魅力。

其中，特別限定的「創意亮點旅遊產品－江賢二個展」時間只到11月27日；暖湯季搭配「知本光祭」推出的遊程則只到11月13日，想來場秋季療癒之旅的民眾，務必把握預約時間。

交通及觀光發展處表示，「台東好玩卡」所包含的遊程都由專人負責規劃及預約服務，無論是享受自由行的自在或是套裝旅遊的便利，都能讓旅客深度體驗台東限定的美好；「客製化行程」則是目前最受遊客歡迎的選擇，兩人即可成行，既能省下規劃行程的心力，景點停留時間也相當彈性，又有專業風趣的導遊兼司機包車服務，能夠深度了解在地文化風情。

11月「台東好玩卡」推出的活動相當精采，無論是藝文輕旅行、暖暖泡湯行，或是熱血賽事通通都有，其中，配合「江賢二藝術特展」的行程，除了欣賞在台東美術館所舉辦的特展，更安排東海岸江賢二藝術園區參觀行程，能夠一睹充滿詩意與創造力的作品，也走訪帶給藝術家無數靈感的台東金樽。

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「台東光祭」搭配知本溫泉體驗的遊程，則是暖身又暖心，既能透過溫泉放鬆一身疲憊，又能在國際級的聲光藝術節中獲得滿滿藝術能量；搭配「台灣國際衝浪公開賽」的遊程則可以欣賞東海岸美景，並觀看各國頂尖選手齊聚戰浪的精彩賽況。

交觀處長余明勳歡迎台東民眾多多推薦使用，也邀請各地旅客趁早預約，輕鬆踏上自由自在漫遊台東之旅，更多資訊可見「台東好玩卡」官方網站。（編輯：陳仁華）1111103