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YouBike2.0擬明年3月進駐台南接手T-Bike 黃偉哲：規劃500站點

2022/11/3 13:12（11/3 13:51 更新）
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台南市自建公共自行車T-Bike系統民國112年3月起改由微笑單車YouBike2.0系統接手，台南市長黃偉哲（左4）3日開箱新品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月3日
台南市自建公共自行車T-Bike系統民國112年3月起改由微笑單車YouBike2.0系統接手，台南市長黃偉哲（左4）3日開箱新品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月3日
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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市自建公共自行車T-Bike系統民國112年3月起改由微笑單車YouBike2.0系統接手，台南市長黃偉哲今天宣布，預定建置500站點、1萬車柱及5000輛新車（含500輛電動輔助單車）。

台南市政府規劃，112年底提供至少300站、6000鎖孔（柱）及3824輛自行車，114年（營運2年內）完成至少500站、1萬鎖孔（柱）及5000輛自行車建置規模。

T-Bike 105年營運，在全市設77座租賃站、共1824輛自行車，委託專業團隊採1年1約方式經營，南市府預定明年改變營運模式，長年委外經營，營運2年內至少建置500站及5000輛自行車。

黃偉哲在台南市永華市政中心開箱新品，介紹YouBike2.0系統，將結合鄰近縣市公共自行車系統，免除跨地租借還車困擾。

黃偉哲表示，公共自行車系統營運評選，由YouBike2.0系統完成議價保留決標中，待台南市議會預算審查通過後就可執行。

南市府發布新聞稿說，台南公共自行車系統將改以購買服務、委託營運方式辦理，在每年原有新台幣5000萬元預算規模下，以8年合約方式創造利基及提高廠商投標意願。

南市府交通局長王銘德表示，YouBike2.0系統啟用後，台南和嘉義、高雄市系統相同，可免除跨縣市租借還車困擾，有利於帶動台南48條自行車道騎單車風潮。（編輯：李明宗）1111103

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