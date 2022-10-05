台南捷運深綠線 11月啟動可行性研究

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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市政府積極推動捷運，交通局和規劃團隊今天完成深綠線訂約議價程序，預定11月啟動可行性研究，明年完成送交中央審議，未來可望滿足南科、沙崙及沿線區域交通運輸需求。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，因應台南科學園區及沙崙綠能科學城產業規模擴大，周邊聚集相關廠商及人才，市府規劃台南捷運深綠線，今天完成訂約議價程序。

交通局預定台南捷運深綠線可行性研究11月啟動，明年完成研究成果，依相關程序提送中央審議核定，這是台南捷運規劃發展的一環。

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台南市交通局長王銘德表示，台南捷運路網規劃攸關台南未來長遠發展，在既有優先路網的第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線基礎上，再加入連結府城、沙崙、南科等3地的深綠線及黃線，讓捷運路網更完善。

台南捷運優先路網規劃6條路線共99.4公里，其中深綠線將行經歸仁區、新化區、新市區及善化區等行政區，不僅緩解南科、高鐵上下班尖峰時刻交通量，更可強化府城、南科及沙崙三核心鏈結，打造科技廊帶，同步帶動地方繁榮。（編輯：張雅淨）1111005