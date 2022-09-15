台南優化公車 規劃市區路網、小黃公車深耕偏鄉

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市持續優化公車服務，整合出「大台南公車」品牌，不僅完整規劃市區公車路網，更以「小黃公車」深耕偏鄉；在民國108年公車運量已達2360萬人次，後因疫情下降，現漸回溫。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南長年推動公共運輸，縣市合併後推出全國唯一整合各家客運業者的「大台南公車」品牌，近年來不只優化市區公車路網，更以「小黃公車」深耕偏遠地區。

此外，市府逐步推動進入實質規劃階段的先進運輸系統（捷運），因地制宜深入服務城鄉不同需求，有計畫、有結構、有系統地推動公共運輸建設，提供更便捷完善的公共運輸服務。

市府統計，台南推動大台南公車後，每年公車運量從升格前的749萬人次，大幅成長至108年2360萬人次，路線數、營運里程、班次、車輛數不斷增長，從興建轉運站、引進電動公車、電子紙智慧站牌等硬體及科技建設，提升公共運輸服務品質。

不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，台南搭乘公車人次下降，但在疫情回穩後，運量也逐步回溫。

市府交通局長王銘德表示，交通局推動市區由下而上的路網檢討，透過「一起劃線一起想」系列活動，讓民眾參與路網規劃，預定今年底推出新興重劃區「厝邊公車」；現有路線重整為不彎繞、更直、更便捷的「都會公車」，也將陸續調整上路。

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108年開跑的「小黃公車」，以預約站牌1公里內可到府接送創新服務，滿足鄉親最後一哩路的交通需求，目前已涵蓋14個行政區20條路線，乘客滿意度逾9成5，市府計畫將服務擴及到大曾文區及其他有需求的地區。

先進運輸系統是台南下一個百年大計，優先路網已展開規劃作業，進度最快的第一期藍線綜合規劃，依期末審查意見完成修正，預定今年第四季提報交通部審議；第一期藍線延伸線、紅線、綠線及深綠線可行性研究，按部就班推動中。（編輯：卞金峰）1110915