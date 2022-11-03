寶可夢造型悠遊卡出新品 3D大師球重現經典

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悠遊卡公司3日表示，自2019年起發行「寶可夢造型悠遊卡－3D精靈球」以來，每年新品皆讓訓練家們趨之若鶩，今年再推出「寶可夢造型悠遊卡－3D大師球」，盼再帶動訓練家收藏風潮。（悠遊卡公司提供）中央社記者陳怡璇傳真 111年11月3日

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）悠遊卡公司表示，在遊戲中可以百分百捕獲野生寶可夢的「大師球」加入造型悠遊卡系列，雙側突出的造型、並在塗層上加珍珠膜，嗶卡時還有綠光，十足還原特色。

悠遊卡公司新聞稿表示，自2019年起發行「寶可夢造型悠遊卡－3D精靈球」以來，每年的新品皆讓訓練家們趨之若鶩，今年再推「寶可夢造型悠遊卡－3D大師球」，再帶動訓練家收藏風潮。

悠遊卡公司指出，「大師球」在遊戲中可百分百捕獲野生寶可夢，造型悠遊卡以高水準3D開模與細緻工法，真實還原雙側突出特殊造型，塗層上還增加珍珠膜、嗶卡時有綠光，重現大師球經典特色。

悠遊卡公司表示，「寶可夢3D大師球悠遊卡」今天到13日，可在Pinkoi網站預購， 每組2顆、售價新台幣798元。（編輯：方沛清）1111103