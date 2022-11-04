農遊券新一波開搶 即起至12/25買600送600限量9萬份

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農遊券加碼活動11月4日開跑，購買指定農漁物產滿新台幣600元登錄發票後可獲得等額農遊券。圖為龍膽石斑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會推「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼活動，今天起至12月25日在指定場域買滿新台幣600元倍數登錄後贈等額券，共9萬份；首日已登錄逾百筆，最高送出2.4萬元。

為促銷台灣農產，行政院農業委員會這次祭出上述優惠農遊券加碼促銷活動。農委會水保局表示，今天上午瞬間已100多筆消費滿額後，上APP完成登錄，11日即可入券，而且當中最高額消費2.4萬元，即可獲贈2.4萬元農遊券。

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水保局提醒，消費贈農遊券不限次數，但金額要是600元的倍數，共計9萬份，送完為止，所以不要等到截止日前才消費，想獲贈農遊券，動作要快，而合作業者共計790多家，有的不是農漁會，要記得購買指定商品才算數。最後登錄日為12月20日，使用截止日為12月25日。

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農委會補充，這次農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計12種農漁物產。

相關活動訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275以及消費者客服專線07-9752215。（編輯：管中維）1111104