帛琉海上寶特瓶 新光合纖將8個瓶子變成1件島衫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北5日電）訪問帛琉，島衫絕對不可少。新光醫院董事長吳東進透露，帛琉總統惠恕仁曾為處理海洋廢棄寶特瓶而苦惱，新光合纖利用環保技術將8個廢棄寶特瓶變成一件島衫；此舉讓惠恕仁在聯合國海洋大會呼籲，守護海洋不該遺漏台灣。

副總統賴清德訪問帛琉時，隨團成員均穿上島衫，吳東進率領的新光14人團隊也穿著新光合纖製作的島衫；吳東進透露，島衫是用寶特瓶做成，且8個寶特瓶可以做一件島衫。

新光醫院國際醫療服務中心課長羅德毓受訪表示，帛琉總統惠恕仁2021年3月，在晚宴遇到新光合纖董事長吳東昇，對回收海洋垃圾製作衣服理念十分欣賞；遂在前駐帛大使、現任亞太司長周民淦牽線下，經過數月研發，同年10月在帛琉國慶成功打響第一批台帛合作島衫。

羅德毓說，今年6月在葡萄牙里斯本的聯合國海洋大會上，惠恕仁呼籲想解決海洋汙染，需要全人類共同合作來守護海洋，不應該遺漏台灣及台灣2300萬人民；惠恕仁在大會上特別展示身穿的島衫，強調是由台灣協助帛琉蒐集廢棄寶特瓶製作而成，依循「環保+海洋永續」的概念作設計發想。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅德毓說明，新光合纖團隊協助從帛琉近海蒐集的海洋廢棄寶特瓶，再轉變成環保回收紗「SIGMA」，進一步編織成帛琉風格夏季島衫；每件島衫利用8個廢棄寶特瓶原料，製成的回收酯粒與原生聚酯材料相比，可降低54.6%的碳排放並減少21.6 公升耗水量。

羅德毓表示，新光合纖未來將持續回收帛琉當地廢棄寶特瓶，協助帛琉繼續維持當地綺麗的島嶼風光。（編輯：林克倫、張均懋）1111105