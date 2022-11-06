新北市頒醫療公益獎 表揚25名堅守崗位醫事人員

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職能治療師呂依潔（右2）長期發展兒童職能治療，6日獲頒醫療公益獎，呂依潔說，看見個案自信的笑容，就是最大的回饋與感動。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市政府今天表揚職能治療師呂依潔等醫療公益獎得主，家屬感謝治療師讓慢飛天使找到光芒。副市長劉和然感謝25名醫師及醫事人員與家屬無條件支持，才能堅守崗位助人與救人。

副市長劉和然今天下午在新北市第10屆醫療公益獎頒獎典禮致詞時，肯定醫師及醫事人員，長期犧牲奉獻，他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間面臨嚴峻考驗，賴有醫護人員支持，各醫院相互支援專責病房，才能維護醫療體系不崩潰。

今天獲獎的職能治療師呂依潔長期發展兒童職能治療，她說，復健是漫長的旅程，可以幫助個案學習技巧逐步向前並發揮潛能，看見個案自信的笑容，就是最大的回饋與感動。

到場分享獲獎喜悅的個案家長賴小姐說，孩子6個月大開始接受早療，因為有治療師的奉獻、付出，讓這群折翼的慢飛天使找到生命中的光芒，讓孩子在成長路上不孤單；復健的路很漫長甚至看不到盡頭，但有了陪伴就有感動、溫暖的力量，前進探索精彩美麗的世界。

獲獎者還有亞東醫院兒童發展中心物理治療師李盈瑤、物理治療師周世逢、台北醫院檢驗科主任洪志忠、雙和醫院營養科主任莊世玟、台北慈濟醫院檢驗科副主任楊淳淳等。

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市府衛生局說，獲醫療特殊奉獻獎的新北市立土城醫院院長黃璟隆，是台灣第一位（兒童）免疫風濕病專門醫生，也是兒少保護推動的主要執行者之一，致力於推廣氣喘衛教。

獲得醫事特殊奉獻獎的亞東醫院語言治療師林峰全，是新北市第一位專責於病房執行吞嚥復健的語言治療師；他積極延伸服務範圍，成立「跨專業吞嚥檢查團隊」，提供頭頸癌患者術後的醫療照護與吞嚥治療。（編輯：李錫璋）1111106

新北市副市長劉和然（左2）6日頒發新北市第10屆醫療公益獎「醫療特殊奉獻獎」給新北市立土城醫院院長黃璟隆（右2），黃璟隆是台灣第一位（兒童）免疫風濕病專門醫生，也是兒少保護推動的主要執行者之一，致力於推廣氣喘衛教。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月6日

職能治療師呂依潔（右3）投入個案漫長的復健之路，6日獲第10屆醫療公益獎表揚，有家屬到場感謝她讓慢飛天使找到生命中的光芒，讓孩子在成長路上不孤單。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日

開業診所婦產科醫師張嘉訓（右）維護病人權益與健康，6日獲新北市副市長劉和然（左）頒發新北市第10屆醫療公益獎「醫療貢獻獎」。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月6日