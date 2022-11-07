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民航局：2025年桃機旅運量可恢復疫情前8成

2022/11/7 14:34（11/7 17:03 更新）
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（中央社記者郭建伸台北7日電）立委關注桃園機場多久可回到疫情前旅運量，民航局長林國顯表示，預估2025年會回到疫情前的80%，約3900萬人。至於是否收取轉機服務費，林國顯說，將與交通部研議，3個月內提出。

立法院交通委員會今天審查交通部民航局、桃園國際機場股份有限公司等112年預算，並邀請相關部會首長備詢。

民進黨立委劉世芳質詢指出，目前疫情減緩，詢問桃機運量在2025年可恢復到疫情前幾成。

民航局長林國顯說，今年運量仍弱，不到10%；桃機運量在2019年旅運量達4800多萬人次，2025年若順利的話預估會回到疫情前80%，約3900萬人。

劉世芳也詢問，過境轉機旅客在疫情時也下滑，是否解封後將回到疫情前8成，並收取轉機服務費、清潔費。

林國顯表示，轉機旅客恢復比較樂觀，希望透過華航、長榮最近布局歐洲、北美洲，把航網布建更好；至於轉機服務費的建議很好，將與交通部研議後，3個月內提出。

林國顯在會議休息時受訪表示，桃機疫情前轉機旅客約在10%以內，原因是航廈不夠，等第三航廈蓋好後空間就夠大。

媒體詢問，是否會比照出境旅客收費新台幣500元。林國顯表示，應該要調整，是否價錢一樣還要研究看看，但應該不會高於500元。（編輯：翟思嘉）1111107

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