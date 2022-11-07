1111111連號 永保安康車票再掀熱潮

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台鐵永康站推出「雙11」永保安康硬卡車票，票上日期為難得一見的7個1連號，部分鐵道迷形容為名符其實的「千載難逢」。（台鐵永康站志工劉致中提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月7日

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台鐵永康站推出「雙11」永保安康硬卡車票，票上日期為難得一見的7個1連號，搭配限定版紀念戳章，明天起連4天現場發售，近日已有不少民眾打電話前往詢問，預料再掀搶購熱潮。

台鐵永康站到保安站間的車票因印有「永保安康」字樣備受歡迎，每逢特殊日期的硬卡紀念車票總是引來許多民眾排隊搶購，此次7個1連號被部分鐵道迷形容為名符其實的「千載難逢」。

台鐵永康站志工劉致中為此次111年11月11日車票搭配設計「心中唯一」限定版紀念戳章，將置於永康站供民眾蓋用。台鐵高雄運務段則為永康站、保安站各設計一個幸福戳章，分別為「一唱一和一輩子 一心一意 一生一世」、「一吟一詠一世情 一點一滴 一生一世」，在永康站及保安站都可蓋用。

劉致中今天告訴中央社記者，7個1的巧妙組合，唯一數字就是1，「心中唯一」就是以此發想，加上心型圖騰構成簡單意象，每個人心中的唯一都不一樣，可能是親友、事業、學業等人事物，讓大家可在車票背面蓋上戳章，為自己留下別具意義的珍貴回憶。

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劉致中表示，此次「雙11」硬卡票總數約5萬張，明天起連4天在永康車站發售，每天限量1萬2500張，早上5時30分車站開門後開賣，每人限購20張，每張售價新台幣20元，此次分4天發售，每天開賣時間也提早，希望能分散排隊人潮及錯開車站通勤高峰時段。

劉致中說，車站人員這幾天已接獲大量民眾詢問電話，其中有住在北部的民眾說今晚要先南下來排隊，還有日本籍的民眾親自到站想要購買，但因還沒開賣，只好告知對方開賣時再來，並提供站方事先特製的大型紀念車票樣本讓對方合影留念。（編輯：郭諭儒）1111107