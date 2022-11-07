科大二階甄選擬採總級分 全教總憂破壞技職教育

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）全教總今天指出，112學年度四技二專甄選入學招生簡章12月將公布，科技大學第二階段硬性規定採計總級分，這可能破壞技職教育，呼籲教育部給予彈性，避免技高生流向普通大學。

針對112學年度四技二專甄選入學第二階段採計總級分，全國教師工會總聯合會今天發聲明呼籲，教育部應積極介入112年校系簡章制定原則，四技二專簡章制定要點應更彈性，重視技高生和科技大學權益，避免少數人綁架，崩壞整體技職教育。

全教總指出，112學年度大學個人參採科目數多下修，甚至部分私立大學只參採1至2科，可能造成技高生跨考一般大學的比例增加。

全教總副秘書長張瓊方告訴中央社記者，科技大學應比照普通大學制度給予彈性，不一定採計總級分，才能避免強化技高生跨考學測、走普大路線的動機。

根據112年簡章制定要點，科技大學雖然第一階段不一定使用總級分篩選，但第二階段計算錄取總分時，仍採計總級分。張瓊方表示，技高生多數是「偏才」，強制要求國文、英文及數學共同科目和所有專業都要好，非常為難技高生，擔心制度漠視技高生專業分群的特色。

張瓊方提到，因招生制度無法靈活運用，對於學生端而言，即便想要發展自我特色，也在制度僵化下無法彰顯；在科大端也造成困擾，無法自由採計，甚至不少科大不斷反映，採計總級分後，招收的學生不一定是他們要的。

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對此，教育部回應，112學年度四技二專甄選入學第二階段採計四技二專統一入學測驗科目為國、英、數、專業科目一、專業科目二，各科成績比重依順序得訂定為1倍、1倍、1倍、2倍、2倍及其以上計算。

教育部說明，上述條件得由各校系依發展特色調整，但符合「專業科目比重應大於共同科目比重」，且「專業科目比重合計應大於共同科目比重合計」等2大標準，以回應教師團體希望彰顯專業群科學習特色並兼顧共同科目學習目標。（編輯：張雅淨）1111107