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農遊券600元倍數等額贈將送光 6178份待搶

2022/11/8 09:20
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會今天說，4日推出「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼活動，免抽籤、不限次數，在指定場域消費滿新台幣600元就送等額券限量9萬份，迄今剩6178份，提醒想買的人要快。

農委會水保局為促銷台灣農產，祭出最優惠農遊券加碼促銷活動，11月4日起至12月25日止，免抽籤、不限次數，在指定合作業者場域消費滿600元，或是600元的倍數，於App上登錄就等額送出農遊券。

水保局說，根據活動官網，截至今天僅剩6178份，預計上午就會發光，想拿券的人動作要快。

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水保局統計顯示，單筆平均消費額為1400元左右，最高已破首日的2.4萬元，超過10萬元，大部分消費者都是買魚，除了等於打對折，冷凍庫存也可放較久。

農委會補充，這次「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼方案的指定購買品項，包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計12種農漁物產。活動訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275及消費者客服專線07-9752215。（編輯：方沛清）1111108

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