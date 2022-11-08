痰止膠囊溶離度檢驗不合格 回收41萬顆

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布，用於袪痰的「痰止膠囊300毫克」，溶離度檢驗不合規格，釋出劑量不足恐影響藥效，將於12月1日前回收6批號、約41萬顆。

根據食藥署公布藥品回收訊息，友華生技醫藥股份有限公司的「痰止膠囊300毫克 Ectrin Capsules 300mg」，批號E071001、E071003、E071004、E071005、E071006、E071007等產品，部分溶離度結果不符合規格，啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，這是延續8月的事件，當時廠商主動通報，1批號藥品溶離度檢驗不合規格，因此要求廠商擴大調查其他批號，是否也有類似情況。

經調查，洪國登說，廠商發現部分批號也有這情況，決定回收市面上所有效期內產品，共6批號、約41萬顆，因數量不多，這次的藥品回收作業不會影響目前用藥患者。

食藥署提醒，勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：管中維）1111108