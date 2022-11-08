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逾百名小綠綠將現身美國花車遊行 北市贊助350萬

2022/11/8 14:40
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北一女中樂儀旗隊獲邀至美國參加玫瑰花車遊行，台北市長柯文哲今天授旗，教育局及認助清寒學生基金會共補助約新台幣350萬，盼讓世界看見台灣青年學子的風采。

北市教育局表示，美國帕莎蒂娜（Pasadena）元旦玫瑰花車遊行創立於1890年，旨在向世人展示加州在冬日依然百花盛開的美好氣候。北一女中獲邀參與第134屆玫瑰花車遊行活動，將於2023年元旦盛大登場。

教育局說，據主辦單位表示，亞洲地區除了因贊助商為日本企業而邀請日本高校之外，北一女中樂儀旗隊為唯一受邀表演團體，顯現北一女中樂儀旗隊的優異表現備受國際肯定。

柯文哲今至北一女授旗並為小綠綠們加油打氣，並透過影片看到隊員們自暑假以來密集操練的辛苦過程。柯文哲說，現場觀眾加上轉播，可能會有上千萬人觀看花車遊行，期許全體隊員讓世界看見台灣青年學子的自信風采。

教育局及認助清寒學生基金會共補助約350萬元經費，以實際行動支持學生。

北一女校長陳智源說，此次出訪，將展現小綠綠們堅持夢想、不畏挫折的青春堅毅，也為明年北一女創校120周年校慶拉開序幕。

樂儀旗隊指導老師透露小花絮表示，北一女中樂儀旗隊，之所以有「旗」的誕生，是因有一年遊行主題為「愛與和平」，不適合操槍，因此將儀隊中部分成員組成「旗隊」，逐漸形成今日北一女樂儀旗隊風貌。（編輯：張銘坤）1111108

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