更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

直播／月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

直播／月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鐵路便當節推2款時光膠囊 保存八角便當美味記憶

2022/11/8 16:31（11/8 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鐵路便當節11日起連4天將在台北車站大廳登場，台鐵局8日發布新聞稿指出，除有超過60款風味、造型各具特色的便當，還有多款展場限定商品，民眾要搶要快。（台鐵局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年11月8日
鐵路便當節11日起連4天將在台北車站大廳登場，台鐵局8日發布新聞稿指出，除有超過60款風味、造型各具特色的便當，還有多款展場限定商品，民眾要搶要快。（台鐵局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）鐵路便當節11日起連4天在台北車站大廳登場，台鐵局打造「紀念美好－八角便當款」及「展望未來－EMU900+3000新車款」2款限量時光膠囊，並以「移動的樂園」為主軸推出多樣周邊。

台鐵在2015年舉辦首屆鐵路便當節，讓民眾一次可觀看並品嚐到國內外，主要是台灣和日本各種不同特色口味及創意的鐵路便當，每年都大受歡迎，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒升高而停辦。

第7屆鐵路便當節原訂今年6月登場，卻又碰上新一波疫情，最終敲定延後到11月11日至14日期間舉行。適逢國境解封加上多項防疫政策鬆綁，這次鐵路便當節現場預計展出逾60款風味、造型各具特色的便當。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵局今天發布新聞稿指出，搭火車吃便當是許多人的美好記憶，以復刻美好記憶，揮別疫情、迎向美好，展開未來新生活為設計理念，推出「紀念美好－八角便當款」及「展望未來－EMU900+3000新車款」2款時光膠囊，各限量180組，每人每款每次限購各1組，凡購買任一款時光膠囊，就能參加摸彩活動。

此外，消費台鐵明星車隊EMU3000及EMU900車款系列指定商品滿額，同樣有機會參加抽獎活動，台鐵局還推出「移動x樂園」系列商品，包括彩繪馬克杯、雨傘、造型抱枕及帆布提袋等，消費滿額就有機會拿小禮。（編輯：張雅淨）1111108

鐵路便當節11日起連4天將在台北車站大廳登場，台鐵局打造「紀念美好－八角便當款」及「展望未來－EMU900+3000新車款」2款限量時光膠囊。（台鐵局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年11月8日
鐵路便當節11日起連4天將在台北車站大廳登場，台鐵局打造「紀念美好－八角便當款」及「展望未來－EMU900+3000新車款」2款限量時光膠囊。（台鐵局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年11月8日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族