鐵路便當節推2款時光膠囊 保存八角便當美味記憶

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鐵路便當節11日起連4天將在台北車站大廳登場，台鐵局8日發布新聞稿指出，除有超過60款風味、造型各具特色的便當，還有多款展場限定商品，民眾要搶要快。（台鐵局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年11月8日

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）鐵路便當節11日起連4天在台北車站大廳登場，台鐵局打造「紀念美好－八角便當款」及「展望未來－EMU900+3000新車款」2款限量時光膠囊，並以「移動的樂園」為主軸推出多樣周邊。

台鐵在2015年舉辦首屆鐵路便當節，讓民眾一次可觀看並品嚐到國內外，主要是台灣和日本各種不同特色口味及創意的鐵路便當，每年都大受歡迎，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒升高而停辦。

第7屆鐵路便當節原訂今年6月登場，卻又碰上新一波疫情，最終敲定延後到11月11日至14日期間舉行。適逢國境解封加上多項防疫政策鬆綁，這次鐵路便當節現場預計展出逾60款風味、造型各具特色的便當。

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台鐵局今天發布新聞稿指出，搭火車吃便當是許多人的美好記憶，以復刻美好記憶，揮別疫情、迎向美好，展開未來新生活為設計理念，推出「紀念美好－八角便當款」及「展望未來－EMU900+3000新車款」2款時光膠囊，各限量180組，每人每款每次限購各1組，凡購買任一款時光膠囊，就能參加摸彩活動。

此外，消費台鐵明星車隊EMU3000及EMU900車款系列指定商品滿額，同樣有機會參加抽獎活動，台鐵局還推出「移動x樂園」系列商品，包括彩繪馬克杯、雨傘、造型抱枕及帆布提袋等，消費滿額就有機會拿小禮。（編輯：張雅淨）1111108