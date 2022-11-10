全日空松山-羽田12/1起每天2班 回到疫情前水準

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）全日空（ANA）今天宣布，12月1日起，台北松山機場與東京羽田機場間的航班往返，由目前每天1班增至2班，回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

全日空發布新聞稿，隨著各國邊境管制鬆綁，開始進入後疫情時代，也將迎向與病毒共存，走向回歸生活的常態。ANA台北往返日本航班也將逐漸恢復至2019年的水準。

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全日空說，12月1日起，ANA台北松山-東京羽田航線將由每天1班增至每天2班。旅客可自由選擇適合的航班，抵達東京羽田機場後，當天都可輕鬆轉機銜接至美國洛杉磯、舊金山、檀香山。

全日空12月起台北松山飛東京羽田的航班都是下午出發，分別是下午1時30分及4時50分，分別在日本時間下午5時30分及8時40分抵達；羽田飛松山時間是日本上午9時20分與中午12時40分，分別於中午12時30分及下午3時50分回到台灣。（編輯：管中維）1111110