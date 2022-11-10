長榮、華航獲國際肯定 奪全球五星航空公司獎

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長榮航空10日在新加坡獲頒APEX（Airline Passenger Experience Association）「全球五星航空公司」獎項，由長榮航空新加坡分公司總主任劉玫吟（左）代表受獎。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年11月10日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）長榮航空、中華航空再獲國際肯定，雙雙得到全球知名航空乘客體驗協會APEX（Airline Passenger Experience Association）「全球五星航空公司」獎項。

FTE APEX亞洲博覽會（FTE APEX Asia Expo）昨天起一連兩天在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行，並於今天下午舉辦頒獎典禮，表揚入選APEX乘客評選大獎（Passenger Choice Awards）及協會認證（Official Airline Ratings）獎項的航空公司。

在協會認證獎項部分，長榮航空獲頒2023「全球五星航空公司」（Five Star Global Airlines）獎項，其他榮獲相同獎項的包括華航、全日空、國泰航空、大韓航空、以色列航空等。

長榮航空新加坡分公司總主任劉玫吟今天代表長榮領獎。華航則是先前已在另一場於美國加州舉行的頒獎典禮受獎。

長榮航空發布新聞稿表示，APEX這次舉辦乘客評選大獎及協會認證獎項，針對全球近600家航空公司、超過100萬個航班的旅客做評比，對「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等項目等進行問卷調查，並將結果提供專業外部審核公司進行查驗。

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長榮航空表示，這次再度獲獎，非常感謝全球旅客支持。長榮在疫情期間未曾停下腳步，為減少接觸、加快效率，不斷推陳出新、打造「e化新旅行」概念，包括推出預約自助報到、EVA e-Library、預付超額行李、自助行李託運等服務。日前也開闢台北-米蘭、台北-慕尼黑2條新航線，成為台灣飛歐洲航點最多的航空公司。

長榮航空指出，除了這次獲得APEX頒發的獎項外，今年也分別獲得AirlineRatings.com評選為「全球二十大最安全航空公司」第9名，以及「全球二十大最佳航空公司」第8名。（編輯：黃自強）1111110