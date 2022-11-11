全國高中商業類技藝競賽 11/29至12/1新北比功夫

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）全國高中111學年度商業類學生技藝競賽，將於29日至12月1日在新北市三重商工及穀保家商登場，市府教育局說，將孩子擺對位置就是天才，選其所愛好好讀，將來就會有前途。

新北市府教育局今天舉行記者會公布，全國高中商業類學生技藝競賽，將於29日在新北舉行，共計11個職種，有175所學校參賽，共計近2000名師生參與競賽。全國產學界及大專院校共襄盛舉。

教育局長張明文表示，新北市重視全國技藝競賽，以高品質賽事與服務全國師生，期許選手能發光發熱，技職教育學生選其所愛，好好就讀就會有前途，每個孩子擺對位置就是天才。他也感謝各界以及家長會支持商業類競賽，攜手培育人才。

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教育局說，全國商科賽將於29日至12月1日在新北三重商工及穀保家商登場，也邀約周邊飲料及美食在地商家，特別給予參賽師生優惠。市府局處提供文化導覽、住宿優惠、產業媒合等相關資源。

教育局說，本屆競賽三重商工鋪設太陽能板，落實節能、節電永續目標；配合聯合國永續的責任消費及生產精神，規劃餐盒減量及避免剩食，更宣導無紙化及不使用一次性餐具等精神。（編輯：謝雅竹）1111111

新北市政府教育局11日舉行記者會，宣布全國高中商業類學生技藝競賽將於29日至12月1日在新北市三重商工及穀保家商登場，並在現場展示學生電腦繪圖成果。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月11日