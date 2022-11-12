中華郵政111年招考測驗 平均錄取率近8%

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）中華郵政公司今天舉行111年職階人員甄試第1試（筆試）測驗。中華郵政說，報名人數約2萬餘人，總到考人數1萬7000多人，平均錄取率近8%，低於去年。

中華郵政發布新聞稿，這次公開甄選職階人員正取1397名，台北、台中及高雄共18個考場同時舉辦，報名人數約2萬餘人，第1節總到考人數為1萬7519人，平均到考率為81%，預計平均錄取率約為7.97%，如與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於108年5.7%、低於110年8.42%。

中華郵政統計，這次報名考生具碩、博士學歷者約有1700餘人，與110年相近。中華郵政說，考生是否能進入第2試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低無絕對關係。

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中華郵政將於12月15日公告這次筆試成績，第2試口試、體能測驗將於12月24、25日於台北舉行，榜示日期為112年1月4日。

中華郵政招募4類人員，營運職正取63名、備取17名，月薪新台幣5萬3480元；專業職（一）正取131名、備取45名，月薪4萬3435元；專業職（二）內勤正取816名、備取295名，月薪3萬8880元；專業職（二）外勤：正取387名、備取169名，專任收投、接送工作者月薪4萬145元，非專任者月薪3萬8880元。以上月薪皆含職務加給。（編輯：陳政偉）1111112