清華解剖教學中心啟用 前校長簽大體捐贈同意書

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）國立清華大學斥資逾新台幣1億元打造解剖教學研究中心今天啟用。清大前校長賀陳弘當場簽署大體捐贈同意書，允諾將無條件捐贈大體作為教學與研究用。

清華大學今天舉行解剖教學研究中心啟用典禮，同時舉辦大體老師感恩追思大會，由首屆清華學士後醫學系學生獻上桔梗，感謝2名大體老師的無言教導。

清大校長高為元指詞表示，感謝前校長賀陳弘對清華醫學教育的貢獻，爭取設立學士後醫學系，並募得新台幣20億元的醫學教育基金，使清華得以為學生設立一流的解剖實驗教室，除先進硬體設備，也聘3名專任及2名兼任的人體解剖學教師。

高為元說，他代表清大感激每一名大體老師的無私與大愛，也特別致謝家屬同意將親人奉獻於醫學教育，沒有他們，清華醫學的未來將永遠不會實現。

清大前校長賀陳弘今天也出席啟用典禮，並簽署大體捐贈同意書。他說，他從小就體弱多病，經常進出醫院，他的孩子也曾生過生死交關的大病，受到醫師的照顧太多，希望能有所回報，對醫師的養成教育盡一份心意。

清大學士後醫學系教授陳世杰表示，新建的解剖教學研究中心是清華為醫學生打造最安全、現代化智能操控的學習場所，近200坪空間寬敞明亮，大體解剖實驗室與獻體室全日維持負壓狀態，且配有空氣調節與甲醛濃度即時監控系統。

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清大生命科學暨醫學院院長高瑞和致詞表示，華人社會勸募大體十分不易，但要成為醫生的第一步，就是要了解人體的組織結構，他曾聽過一段允諾捐贈大體者動人的分享「寧可你們在我身上錯劃百刀千刀，也不希望未來在病人身上劃錯一刀。」希望學生們都能謹記這段訓勉。

陳世杰指出，清大還購入真人全身骨骼標本、可二分解及三分解的真人頭顱標本，及3D列印塑膠擬真標本模型，並透過解剖教學影片及VR虛擬實境人體解剖系統，讓學生在大體解剖之前即熟悉人體各區域的肌肉、神經與血管等複雜結構。（編輯：郭諭儒）1111115