華信航空首次試飛台北馬祖 預定112年3月開航

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（中央社記者高華謙連江縣15日電）連江縣長劉增應說，華信航空今天進行松山機場到南竿航線首次試航，預定明年3月起開航，初期規劃每天1班；民進黨籍連江縣長候選人李問說，他會繼續為高雄到馬祖航線努力。

根據交通部觀光局馬祖國家風景區管理處網頁資訊，目前往返馬祖與台灣的航班僅立榮航空1家，馬祖南竿往返台北松山機場每天約6班、往返台中機場每天約1班；馬祖北竿往返台北松山機場每天約3班。

連江縣長劉增應今天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，華信航空今天進行松山機場到南竿航線首次試航，預定明年3月起開航，初期規劃每天1航班，交通部民用航空局促請華信航空應依短、長程逐步增加馬祖航線航班至2或3班以上。

劉增應說，馬祖鄉親引頸期待第2家航空公司進駐，衷心期待可讓馬祖鄉親方便往返家鄉，也讓更多觀光客到馬祖觀光。

民主進步黨籍連江縣長候選人李問也在臉書發文表示，今天是歷史性一刻，馬祖鄉親期待10餘年的「兩家進駐」，歷經多年爭取，即將在明年3月成真。

李問表示，不久前，他和立委洪申翰拜訪民航局長林國顯，除關心華信航空進駐馬祖進度，也繼續為高雄到馬祖航線努力，讓更多南部鄉親可以到馬祖觀光，也為從中南部到馬祖工作的人有條順暢回家的路。

國民黨連江縣長候選人王忠銘在臉書表示，今天華信航空首次試航，一切順利，在縣府和立委的合作努力下，未來鄉親回家的路將更寬廣。（編輯：李錫璋）1111115