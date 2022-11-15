卓新獎報導者奪4獎 新聞志業得主張乾琦獲攝影獎

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2022第21屆卓越新聞獎15日在台北頒獎，本屆新聞志業特殊貢獻獎由紀實攝影家張乾琦獲得，同時他也以作品「前線的前線」拿下系列新聞攝影獎。張乾琦說，雖然他不是戰地記者，但今年已到烏克蘭4趟，認為自己有責任與義務，去記錄、報導這場不公不義的入侵和戰爭。中央社記者謝佳璋攝 111年11月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）第21屆卓越新聞獎今天揭獎，非營利網路媒體「報導者」抱回4獎成大贏家，2022新聞志業特殊貢獻獎得主張乾琦以烏克蘭戰地影像獲得系列新聞攝影獎肯定。

以「從島嶼望向世界，讓世界看見台灣」為主題的第21屆卓越新聞獎，今天舉行頒獎典禮，評審團主席羅世宏致詞表示，今年共有877件優秀作品參賽，最終有93件進入決選，他感謝在動盪時代，仍有一群人站在新聞第一線奮鬥、堅持不忘初衷，沒放棄追求公共利益，繼續在後真相時代為大家守護真相。

羅世宏表示，在這個快速崩壞的時代，台灣跟全世界一樣，比過去任何時候都更需要優質新聞業，現在若想救新聞業，得轉換思維與政策，「與其要求新聞業發展新商業模式，不如讓他們把內容做好」。

羅世宏表示，期待政府與社會能成為新聞業的真正後盾，問責數位平台，要求建立更公平的數位授權和廣告分潤議價機制，並制定有助於維持媒體獨立性、多元性的政策。

今年的不分媒體類部分，調查報導獎由鏡週刊的「青春煉獄：網路獵騙性私密影像事件簿」獲獎；國際新聞獎則由報導者的「世紀之戰裡的毀滅與圖存－俄烏戰爭5個月全紀錄」奪下；財經新聞獎得主為今周刊的「真假ESG面面觀系列報導」。

新聞敘事創新獎則頒給報導者的「交友xPUAx假投資：分解『沉浸式詐騙』手法，你需要的4個反制手段」；藝術與文化新聞獎由報導者的「新台漫時代－在日漫與韓漫夾擊下，如何走出自己的路？」獲得。

平面及網路（文字）類部分，突發新聞獎得主為端傳媒記者李易安的「誰住城中城？」；特寫新聞獎則由商業周刊的「親愛的憂鬱症家人」獲獎；解釋報導獎頒給報導者的「全詐騙時代來襲：直擊社交網路時代下的沉浸式騙局」；新聞評論獎由天下雜誌作者陳良榕的「陳良榕專欄」奪下。

電視及網路（影音）類部分，突發新聞獎由聯利媒體（TVBS）的「城中城大火46死43傷慘痛代價 掀開老舊複合建物歷史沉痾」獲獎；短篇深度報導獎由大愛電視的「醫愛撫虐」獲得；長篇深度報導獎由天下雜誌的「水危機之島」奪下；新聞節目獎得主則是三立電視的「消失的國界」。

新聞攝影類獎項部分，單張新聞攝影獎得主為東森新媒體ETtoday記者林敬旻的「以民為先」；系列新聞攝影獎得獎者為鏡週刊特約攝影記者張乾琦的「前線的前線」。

廣播及網路（音頻）類部分，廣播新聞獎得主為警察廣播電台的「『要救命也要隱私』系列報導」；Podcast新聞節目獎則由東森新媒體ETtoday的「我在案發現場」獲獎。

今天現場也頒發2022新聞志業特殊貢獻獎給資深紀實攝影師張乾琦。

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評審團認為，新聞攝影經常非新聞媒體主流，但影像呈現的新聞視角，卻帶著超越文字的魅力，影響更久、更深遠。張乾琦不只有人道主義的關懷，亦有人類學家的田野與同理，更在今年俄烏戰爭爆發時，隻身前往烏克蘭境內拍攝第一手戰地報導。

張乾琦表示，自己常在人心惶惶、人人自危下，往他們逃離的方向逆向前進，去記錄、看見視覺資訊，並用攝影作為語言。雖然他不是戰地記者，但今年已到烏克蘭4趟，他認為自己有責任與義務，去記錄報導這場不公不義的入侵和戰爭，最後也感謝求學過程師長的啟發、同業的互相激勵與家人無條件的愛。（編輯：張雅淨）1111115