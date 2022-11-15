漁電共生台西基地啟用 示範漁業養殖綠能加值

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）漁電共生台西育成基地今天併聯啟用，光電魚塭正式運作，10餘家業者申請進駐，預期每年發電1236萬度，農委會主委陳吉仲強調，積極朝向「養殖為本、綠能加值」雙贏目標邁進。

農委會水產試驗所配合能源轉型政策，今天舉辦漁電共生台西育成基地併聯啟用暨技術服務團授旗典禮，是當地第一個由官方帶頭示範的漁電共生基地，陳吉仲、民進黨立委劉建國、漁民團體和多家綠能廠商參與。

陳吉仲指出，台南七股與雲林台西規劃建置總面積廣達20公頃的漁電共生育成基地，提供綠能業者與農企業進駐，目有10餘家業者申請長期進駐，促成總投資額達新台幣5.5億元，養殖物種包括白蝦、虱目魚、金鯧等10多種高經濟魚貝類。

陳吉仲指出，進駐業者的光電板裝置總容量約10.08MW（百萬瓦），預期每年產生1236萬度電，減少約6290噸碳排量，相當於16座台北大安森林公園的碳吸存量。

劉建國強調，漁電共生可以讓養殖漁業收入增加，國家能源政策到位，台灣是亞洲地區水產養殖研究重鎮，育成基地實驗成果累積，對全亞洲有意建置漁電共生生產場域的企業、能源業者或政府相關單位，極具參考價值及成為淨零減碳的示範場域。

陳吉仲表示，水試所針對漁電共生，包括地面型和設施型做相關育成基地，具體達成養殖為本、綠能加值的目標，還有淨零排放、打造漁電共生的示範場域的成效。

水試所指出，未來將以育成基地作為漁電共構創新養殖產業的先驅據點，將設施型漁電共生試驗案場陸續擴展至台東知本、彰化鹿港及澎湖馬公等地。

水試所同時將進一步結合綠能（太陽能）、智能（資通訊技術）、節能（水循環利用）三元素，建構永續、友善、韌性與智慧化生產模式，促進養殖產業轉型升級，並帶動綠能產業的成長共榮。（編輯：陳清芳）1111115