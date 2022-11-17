高醫研發視覺回饋上肢復健機 打怪助偏癱恢復正常

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）現年71歲女性日前因車禍造成腦出血，昏迷20天才甦醒，復健初期卻因缺乏耐性也易疲倦，後續透過高醫「視覺回饋上肢復健機」打怪復健，找回信心，讓左側偏癱逐漸恢復。

陳楊姓女子現年71歲，當過16年的鄰長，平時熱心助人，去年10月底騎機車時不慎與另一輛機車相撞，造成顱內出血，送醫時昏迷指數只剩下3，病情不被看好、恐變成植物人，但經2次腦部手術，終於在昏迷20天後睜開雙眼、恢復意識，惟身體左側手腳無力，便展開漫長復健之路。

但她剛開始復健時，缺乏自信與耐性，也容易疲倦，後來透過院方研發的「視覺回饋上肢復健機」，以打怪獸等電玩遊戲，找回復健樂趣，經過5個月努力，動作與力量都大幅進步，逐步實現回歸日常目標，與怪獸比拚動作靈活，絲毫看不出偏癱跡象。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃炫迪今天在記者會上說明，腦出血導致的偏癱情況除了常見於頭部外傷病患，更是多數腦中風病患將面臨的問題，可能導致肢體偏癱、肌肉無力、張力異常及動作障礙，影響日常生活功能，不僅造成病患與照顧者沉重負擔，也嚴重影響生活品質。

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高醫復健部團隊整合臨床經驗、科技及設計專業，開發具視覺回饋功能之「上肢復健機」，透過虛擬實境、擴增實境及混合實境（MR）結合新科技，讓早期中風合併肢體偏癱等族群有更好的復健訓練，且有操作簡易、便於攜帶、難易分級和無線設計等優點。

高醫復健部主任陳嘉炘表示，復健之路漫長，多數訓練活動需長時間且重複練習，過程中容易疲倦導致復健持續力不佳，也大幅減少復健意願；視覺回饋上肢復健機讓復健過程更生動有趣，也可提高病患的復健動機及專注度，肢體偏癱、長期臥床、脊髓損傷個案、肌少症、單/雙側上肢肌力不佳、健康銀髮族群皆可使用。（編輯：陳仁華）1111117